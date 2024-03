3 minutes pour comprendre ce qui se passe en Haïti...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

L’état d’urgence a été décrété en Haïti. L’Etat des Caraïbes connaît actuellement une crise importante et est paralysé depuis le 29 février. Des gangs armés ont pris le contrôle de quartiers entiers de l’île, y compris de la capitale Port-au-Prince. Ils s’en sont également pris à des lieux importants comme les banques, l’aéroport et la prison, où des prisonniers ont été libérés. Ils demandent la démission du Premier ministre, Ariel Henry, sans quoi ils menacent de commettre un "génocide". Ces gangs sévissent depuis des années dans le pays, C quoi l’info fait le point sur la situation là-bas.

