C quoi l'info ? 1 an après le 7 octobre, ces enfants témoignent de leur vie qui a basculé

« C quoi l’info ? », c’est le média d’actualité de franceinfo destiné aux 12-18 ans présenté par Nacer Boubekeur et Marianne Théoleyre.

Un an après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la vie des habitants d’Israël et de la Palestine a basculé et cette guerre meurtrière n’épargne pas les plus jeunes. "C quoi l’info ?" s’intéresse aux parcours de deux enfants. À travers ces témoignages recueillis par Envoyé Spécial, Marianne Théoleyre donne la parole à ces deux victimes de la guerre.

"En sortant de la maison, on a été attaqués par un drone. Et quand on était tous dehors, ils nous ont bombardés"

Mahmoud Ajour, 9 ans, est un Palestinien réfugié au Qatar avec ses parents, son frère et sa sœur.

Après avoir été touché par un missile, il a été amputé des bras. "En sortant de la maison, on a été attaqués par un drone. Et quand on était tous dehors, ils nous ont bombardés", raconte-t-il.

"J’ai perdu ma naïveté, ma joie de vivre, le calme que j’avais en moi. Un rien peut m’énerver"

Sahar, 17 ans, est Israélienne, elle a été kidnappée en même temps que son père et que son frère le 7 octobre à Nir Oz, un des kibboutz attaqués, devenu village fantôme depuis. Elle et son frère ont été libérés 52 jours plus tard. Son père n’est toujours pas revenu. L'adolescente garde des séquelles : "J’ai perdu ma naïveté, ma joie de vivre, le calme que j’avais en moi. Un rien peut m’énerver"

