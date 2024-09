(Paralympiques 2024 - Cyclisme : revivez le sacre de Florian Jouanny sur la course en ligne)

Paralympiques 2024 - Cyclisme : revivez le sacre de Florian Jouanny sur la course en ligne

Le coureur tricolore a remporté la course en ligne (catégorie H1-2) et décroché la 16e médaille d'or de la délégation française, jeudi, à Clichy-sous-Bois.

Il a tenu son rang et remis les pendules à l'heure. "Demain sera un autre jour", avait-il d'ailleurs prédit. Particulièrement déçu après sa médaille de bronze sur le chrono de la veille, Florian Jouanny a conservé son titre paralympique, jeudi 5 septembre, sur la course en ligne de cyclisme sur route, catégorie H1-2, pour handbike. L'Isérois décroche ainsi sa cinquième breloque en carrière, aux Jeux, après s'être imposé avec la manière en 1h20'18'' devant l'Espagnol Sergio Garrote Munoz (+22'') et l'Italien Luca Mazzone (+7'40'').

D'abord en maîtrise et en léger retrait par rapport à son rival espagnol, le champion du monde en titre 2023 de la discipline a ensuite accéléré, dans l'ultime boucle, pour s'envoler et l'emporter au terme d'un joli show en solitaire. C'est la douzième breloque en deux jours pour le cyclisme tricolore et surtout le 16e sacre paralympique pour la France, qui passe provisoirement devant les Pays-Bas au tableau des médailles (4e).