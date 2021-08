Parmi tous les destins qui vont se croiser lors des Jeux paralympiques (24 août - 5 septembre), celui de Laurent Chardard a débuté dans les eaux de la Réunion, son île natale. Au large, le bodyboarder a fait la rencontre d'un requin qui l'a amputé de deux membres, un bras et un jambe. "J'ai vu une masse grise-marron. Le requin m'a pris le bras et m'a entraîné au fond de l'eau. Avec le bras gauche, je l'ai tapé, c'est ce qui a fait qu'il a lâché et que j'ai pu remonter sur ma planche."

"Baby Shark" en quête d'or à Tokyo

Désormais nageur, Laurent Chardard, surnommé affectueusement "Baby Shark", s'entraîne quinze heures par semaine dans et en dehors de l'eau. Aux Jeux paralympiques de Tokyo, l'ingénieur de formation, désormais vice-champion du monde du 50 m papillon (en 2019) et champion d'Europe du 100 m dos (en 2021), nagera avec la délégation française pour ramener une médaille du Japon.