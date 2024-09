Dans la Seine, puis dans les rues parisiennes ce lundi, le Strasbourgeois a mené une course parfaite, fruit d'un travail acharné.

Jules Ribstein a lancé la grande journée du paratriathlon français aux Jeux paralympiques en décrochant une première médaille d'or. Dans la catégorie PTS2 du triathlon, l'athlète français a réalisé une course exemplaire. Deuxième après la course de natation dans la Seine, celui qui a débuté le paratriathlon en 2017 a accéléré lors de la phase de cyclisme. Il a d'abord dépassé l'Américain Mark Barr puis a creusé l'écart sur les pavés des Champs-Élysées. "Ce matin, je n'étais pas hyper confiant, les premières sensations étaient très mauvaises. Au fur et à mesure des tours, j'avais de plus en plus de jus. Ensuite, il fallait que je gère ma course à pied, a-t-il analysé avant d'être submergé par l'émotion. Je n'ai pas pu aller à Tokyo parce que notre catégorie n'était pas prise en compte.", a-t-il ajouté les larmes aux yeux.

Paralympiques 2024 - Triathlon : Jules Ribstein écrase la concurrence et se couvre d'or

Au début de la course à pied, il a rencontré une gêne avec sa prothèse et a dû ajuster son emboîture. Cela n'a eu aucune conséquence pour lui, notamment grâce à l'avance qu'il avait déjà créée en tête de course. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec plus d'une minute d'avance. A 38 ans, après avoir été quadruple champion du monde dans sa catégorie, il s'est offert son premier titre paralympique et a assumé son statut de favori. "Ça fait 3-4 ans que je dédie ma vie à Paris. Je n'étais pas sûr de moi... Je suis quelqu'un d'hyper stressé, d'hyper émotif, mais c'est passé. Le lieu était exceptionnel, le public aussi", a-t-il lâché après son sacre.