Jeux paralympiques 2021 : Les débuts de l'athlétisme, Marie Patouillet pour un doublé, Sandrine Martinet pour conserver son titre... voici ce qu'il ne faut pas rater vendredi

Journée chargée pour les Français avec le début de l'athétisme, de nouvelles chances de médailles en cyclisme sur piste et en natation, sans oublier Sandrine Martinet qui vise l'or pour ses derniers Jeux.

Il y en aura pour tous les goûts vendredi. Et les Français ont encore de belles chances de médailles. Au programme, trois Français en athlétisme, deux en aviron, deux en natation, quatre en cyclisme sur piste dont les médaillés Marie Patouillet et Alexandre Leauté, et l'entrée en lice de la porte-drapeau Sandrine Martinet qui tentera de conserver son titre paralympique obtenu à Rio. Voici ce qu'il ne faudra pas rater vendredi.

Para athlétisme : trois Français en piste

Première journée pour les para-athlètes à Tokyo. Et au programme, trois Français sur la piste. Mandy François-Elie sera la première à concourir sur le 200 mètres (T37). La championne paralympique à Londres sur le 100m, et vice-championne à Rio sur cette même distance, espère bien renouveler un exploit sur cette nouvelle distance à Tokyo. Un exploit dans ses cordes puisqu'elle a déjà glané l'argent lors des championnats du monde en 2019.

On suivra aussi Julien Casoli, lors des séries du 5 000 m dans la catégorie T54. Le médaillé de bronze du 4x400 m à Pékin et sur le 5 000 m à Londres, veut décrocher une nouvelle médaille à Tokyo, mais souhaiterait un autre métal. A suivre également vendredi, Ronan Pallier, en saut en longueur (T11). Le Français, récent champion d'Europe cette année, fait d'ailleurs partie des favoris pour monter sur le podium.

>> Suivez les séries du 200 m féminin à 4h37 sur france.tv et la finale à 12h16

>> Suivez les séries du 5 000 m (T54) à 13h35 sur france.tv

>> Suivez la finale du saut en longueur (T11) à 12h05 sur france.tv

Para aviron : Perle Bouge pour la passe de trois

Plusieurs Français seront aussi alignés vendredi en para aviron, comme Nathalie Benoit, qui tentera de se qualifier lors des séries skiff (PR1 W1x). Après sa médaille d'argent à Londres en 2012, sa première aux Jeux paralympiques, Nathalie Benoit nourrit de grands espoirs à Tokyo.

Autre chance de médaille dans cette discipline : Perle Bouge et Christophe Lavigne, en deux de couple (PR2 Mix2X). Pour ses troisièmes Jeux, et sans Stéphane Tardieu, avec qui elle avait remporté l'argent à Londres et le bronze à Rio, elle compte bien cette fois ramener l'or à la maison avec son nouveau binôme, Christophe Lavigne.

>> Suivez les séries en aviron dès 2h30 sur france.tv

Para cyclisme : deux doublés possible chez les Tricolores

Il y aura encore du beau monde vendredi sur la piste du vélodrome d'Izu. Et en tête d'affiche pour le clan tricolore, Alexandre Leauté, champion paralympique en poursuite C2 jeudi et nouveau recordman du monde. Le pistard, premier médaillé d'or de la délégation française, tentera de décrocher un deuxième titre lors du 1000 m contre-la-montre (C1). Dorian Foulon et Kevin Le Cunff seront tous les deux au départ des qualifications de la poursuite individuelle (C5).

Après sa médaille de bronze dérochée en poursuite mercredi, la première pour la délégation française, Marie Patouillet compte bien remettre ça. Elle aura ses chances sur le 500 mètres départ arrêté (C4-5), elle qui avait remporté lors de ses premiers championnats du monde sur piste en 2019 le bronze sur cette distance, puis l'argent en 2020.

>> Suivez les qualifications de la poursuite en individuelle à 3h36 sur france.tv

>> Suivez la finale du contre-la-montre à 6h20 sur france.tv

>> Suivez la course pour le titre sur le 500 mètres départ arrêté à 7h29 sur france.tv

Escrime fauteuil : l'épreuve par équipes pour sauver la désillution en individuel

Après le podium manqué des épéistes Yohan Peter et Romain Noble, les Tricolores ont une nouvelle chance d'accrocher une médaille. Noble et Peter, accompagnés de Damien Tokatlian et Maxime Valet, représenteront les couleurs de la France lors de l'épreuve d'épée par équipe. Les Français défieront les Britanniques dès 1h30, puis les Polonais à 3h30 avant d'affronter les Ukrainiens à 5h30.

>> Suivez le tour préliminaire de l'épreuve d'épée par équipe dès 1h30 sur france.tv

Para judo : Sandrine Martinet pour réaliser le doublé

Jour J pour la porte-drapeau. A 38 ans, Sandrine Martinet, championne paralympique en titre veut terminer sa carrière avec un doublé, au Japon, dans le pays qui a vu naître sa discipline. Après la belle moisson de l'équipe de France olympique de judo lors des JO, avec huit médailles ramenées à la délégation française, Sandrine Martinet veut elle aussi contribuer au succès du judo tricolore. La judokate concourra dans la catégorie des moins de 48 kilos et entrera directement en quarts de finale.

>> Suivez Sandrine Martinet dès 3h30 sur france.tv

Para natation : deux Français prêts à briller

Après sa quatrième place mercredi en finale du 100 m (S13), Alex Portal a une nouvelle chance de médaille vendredi. Le Français sera engagé sur le 400 m nage libre et visera le podium. Après un bon début de saison, avec quatre médailles lors des derniers championnats d'Europe (trois en argent et une de bronze), le Tricolore a toutes les cartes en main pour briller à Tokyo.

Nathan Maillet est l'autre Français à suivre vendredi. Engagé sur le 200 mètres nage libre (S14), le nageur en natation adaptée fait partie des favoris, lui qui à 22 ans seulement a déjà un large palmarès avec 24 médailles internationales dont deux titres de champion du monde sur le 100 m nage libre et le 100m dos en 2017.

>> Suivez les séries du 400 m nage libre dès 3h25 sur france.tv, puis la finale à 12h23

>> Suivez les séries du 200 m nage libre dès 2h07 sur france.tv, puis la finale à 10h28

Rugby fauteuil : les Français n'ont plus le droit à l'erreur

Après s'être incliné face au Japon (53-51) lors de son premier match du tournoi paralympique puis face à l'Australie, championne paralympique en titre jeudi (50-48), les Français sont au dos au mur. Il leur reste un dernier match de poules face aux Danois, vice-champions d'Europe, vendredi. Si les Français peuvent encore se qualifier, il leur faudra absolument remporter ce match avec plusieurs points d'avance, la qualification risquant de se jouer au point-average.

>> Suivez le match de la France face au Danematk à partir de 4h30 sur france.tv

Para tennis de table : 13 Tricolores engagés

Ils seront encore treize Français à être engagés en para tennis de table vendredi. Parmi eux, le champion paralympique en titre de la catégorie Classe 2, Fabien Lamirault qui s'est qualifié pour les quarts du tournoi de Tokyo. Dans la même catégorie, Stéphane Molliens passera lui par les 8es de finale. En classe 4, Maxime Thomas s'est également assuré d'une place pour les quarts.

>> Suivez les épreuves de para tennis de table à partir de 2h sur france.tv

Para tir à l'arc : Quatre Français en lice

Vendredi est aussi synonyme des premières épreuves de para tir à l'arc. Julie Chupin, 5e mondiale, Daniel Lelou et Eric Pereira, concourront tous dans l'épreuve individuelle de classement avec arc à poulies. Guillaume Toucoullet est lui engagé dans l'épreuve individuelle avec arc classique.

>> Suivez les épreuves de para tir à l'arc dès 2h sur france.tv