Champion paralympique dans la discipline sprint du para ski de fond en catégorie debout, Benjamin Daviet a fondu en larmes au micro des équipes de France Télévisions, mercredi 9 mars, quelques instants après son arrivée : "Elle me fait tellement plaisir [cette médaille]. C’était vraiment dur sur les deux épreuves de biathlon. Aller chercher la médaille d’or sur ce format-là, c’était vraiment inattendu. Ça fait vraiment plaisir. Les Jeux sont réussis, j’étais venu pour faire une médaille d’or et elle est là. Derrière, cela ne sera que du bonus, je vais être beaucoup plus relâché, ça ira beaucoup mieux."

Une journée intense

Pour lui, ce sacre est la consécration d'une journée intense et difficile : "C’est tellement de bonheur, c’est une course qui est vraiment dure. C’est long comme journée, je suis debout depuis sept heures du matin. C’est horriblement long, ça fait huit heures que je n’ai pas mangé, c’est l’enfer. La finale, je sentais qu’elle allait bien se passer, mais pas assez pour aller chercher la victoire. Au final, je vois que ça ne revient jamais, c’est fou."



Dans les secondes qui ont suivi le passage de la ligne d'arrivée, Benjamin Daviet est tombé dans les bras de sa fiancée. Mais elle n'est pas la seule que le porte-drapeau français souhaite remercier : "Je veux remercier les coachs et les techniciens qui ont fait un travail de dingue toute la journée. Ils ont testé des farts, des structures, toute la journée, jusqu’à la dernière minute. Mes skis, j’avais l’impression que c’était de vraies fusées. Après, c’était à nous de faire le job, j’avais vraiment la rage après mes deux dernières courses. Je dédie cette récompense à tous ceux que j’ai fait galérer pendant quatre ans. Tout le staff, ma fiancée, ma famille, je vous remercie tous. Je vais être beaucoup plus relâché, ça ne sera que du bonus pour la suite".