Paralympiques 2022 : nouvelles chances de médailles sur le super-combiné, quatre Français en lice en para snowboard... Ce qu'il ne faut pas rater lundi

Les temps forts de la troisième journée des Jeux paralympiques de Pékin, lundi 7 mars, se regrouperont autour du site de Zhangjiakou avec le para snowboard. Les quatre athlètes tricolores sont engagés sur les finales du cross. Le super-combiné, initialement prévu mardi, a finalement été avancé à lundi. Voici ce qu'il ne faudra pas rater.

Para ski alpin : super-combiné hommes et femmes de 2h30 à 7h30 sur France 3 et france.tv

Les skieurs alpins enchaînent sur les pistes de Yanqing. Alors que le super-combiné était initialement prévu mardi, les organisateurs ont décidé de l'avancer d'une journée, à cause des conditions météo. Du côté des chances françaises, on retrouvera les deux têtes d'affiche, Marie Bochet et Arthur Bauchet. Déjà médaillés à Yanqing ce week-end, respectivement en argent et en or, les deux Tricolores auront à cœur de s'offrir une nouvelle breloque.

Dans la catégorie debout, la France pourra aussi compter sur Jules Segers, Oscar Burnham, Jordan Broisin et Manoël Bourdenx. Dans la catégorie déficients visuels, Hyacinthe Deleplace, accompagné de ses deux guides Maxime Jourdan et Valentin Giraud-Moine, tentera de confirmer après son titre de champion du monde sur cette discipline il y a quelques semaines à Lillehammer (Norvège). Enfin, Lou Braz-Dagand portera les couleurs tricolores dans la catégorie assis. Le super-G sera à suivre à partir de 2h30 et le slalom dès 6h30, heure française.

Para snowboard : finales cross hommes et femmes de 4h30 à 7h30, sur France 3 et france.tv

Après le para ski alpin, vous prendrez bien un peu de para snowboard. Sur la piste du Genting Snow Park, trois snowboardeurs français viseront le podium. Parmi les grandes chances de médaille, Maxime Montaggioni. Absent il y a quatre ans à cause d'une blessure, le champion du monde de la discipline ne visera rien d'autre que l'or pour ses premiers Jeux paralympiques. Laurent Vaglica et Mathias Menendez tenteront eux aussi de monter sur la boîte.

Chez les femmes, on suivra Cécile Hernandez, seule athlète féminine de la délégation tricolore avec Marie Bochet. En 2018, la Tricolore était repartie de Pyeongchang avec le bronze. La snowboardeuse des Pyrénées a validé son billet pour les Jeux de justesse après un imbroglio juridique concernant la suppression de sa catégorie. Finalement bien présente à Pékin dans une nouvelle catégorie pour elle, en LL2 (trouble modéré du fonctionnement des genoux et/ou des jambes), elle compte bien viser un deuxième podium consécutif.

L'intégralité des Jeux paralympiques sur France Télévisions

En dehors de ces deux disciplines, le curling fauteuil sera aussi à suivre dès 2h35 jusqu'à 15h, heure française. Du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux paralympiques sur France 3 de 6h à 11h30, ainsi que sur la plateforme France.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine Paraclub de 14h à 14h30 sur France 3. Sans oublier l'émission Stade 2, tous les dimanches de 20h05 à 21h00 sur France 3.