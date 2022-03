Paralympiques 2022 : Benjamin Daviet en argent sur le ski de fond moyenne distance, 10e médaille pour la France

Le fondeur et biathlète du Grand-Bornand est allé décrocher sa 3e breloque sur ces Jeux, samedi à Pékin.

Et une de plus qui font trois pour le porte-drapeau de la délégation française ! Après être allé décrocher l'or mercredi sur le sprint en ski de fond et vendredi sur la longue distance en biathlon, Benjamin Daviet a ramené une nouvelle médaille aux Bleus sur ces Jeux paralympiques de Pékin, la 10e.

Samedi 12 mars, le Haut-Savoyard de 32 ans a échoué à un peu plus d'une seconde de la plus haute marche du podium sur la moyenne distance en ski de fond (12,5 km), pour finalement devoir se contenter de l'argent. Il s'agit de la 9e médaille paralympique de sa carrière.

VICE CHAMPION PARALYMPIQUE



Après deux titres paralympiques, notre porte-drapeau @DavietBenjamin s'offre un nouveau podium sur la distance moyenne en para ski de fond#AllezLesBleus pic.twitter.com/RxOMuerPKi — Equipe France (@EquipeFRA) March 12, 2022

Benjamin Daviet à 1,3 seconde d'un nouveau titre

L'histoire retiendra que Benjamin Daviet est passé tout proche d'une folle remontée, ce vendredi à Zhangjiakou. Auteur d'un départ plutôt prudent sur la piste chinoise - le fondeur de 32 ans comptera jusqu'à plus de 20 secondes de retard sur ses concurrents - il a grappillé seconde après seconde, refaisant son retard le long des 12,5 kilomètres de course.

Sous les encouragements de Vincent Duchêne, entraineur en chef de l’équipe de France de para ski nordique, le skieur du Grand-Bornand, qui comptait près de huit secondes de débours sur Chenyang Wang avant le dernier kilomètre, a tout donné. Mais le Chinois, amputé des deux bras, est parvenu à préserver son titre pour 1,3 seconde. De quoi laisser quelques regrets à l'athlète tricolore le plus médaillé de ces Jeux avec Arthur Bauchet (trois breloques).

Il reste désormais une ultime épreuve à disputer pour Benjamin Daviet : le relais open (4 x 2,5 km) en compagnie d'Anthony Chalençon, une nouvelle fois au pied du podium ce samedi (4e) dans la catégorie déficient visuel. Une course symbolique pour les deux hommes à plus d'un titre puisque c'est sur celle-ci que l’un et l’autre ont été médaillés pour la première fois aux Jeux. Le rendez-vous est pris, donc, dimanche dès 5 heures sur France.tv puis France 3.