L'Autrichien Johannes Aigner est la sensation de ces Jeux paralympiques d’hiver de Pékin en para ski dans la catégorie déficient visuel. Âgé de 16 ans, l'Autrichien a écrasé la concurrence en slalom géant, jeudi 10 mars, en mettant plus de 5'' au troisième et 10" au cinquième.

Samedi dernier, Johannes Aigner avait déjà remporté l'or sur la descente devant Tristan Rodgers et le Français Hyacinthe Deleplace. Une victoire qui tient de l’exploit : "La sensation est indescriptible. C'était ma première course de descente et je suis très heureux. Incroyable. Nous n'avons jamais couru en descente auparavant, juste quelques jours d'entraînement. Je ne pense pas que nous réalisons ce que nous avons fait pour le moment", avait-il déclaré après la course au site officiel des Jeux paralympiques.

Aigner pour la passe de cinq

Johannes Aigner qui a également pris l'argent sur le super-combiné et le bronze lors du super-G pourrait réaliser la passe de cinq lors de ses premiers Jeux paralympiques d’hiver. Champion du monde du slalom à Lillehammer en janvier 2022, l’Autrichien est donc le grandissime favori de la compétition, samedi 12 mars.