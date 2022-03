A 28 ans, dont plus de la moitié passée en équipe de France paralympique de ski alpin, Marie Bochet a longtemps hésité avant de viser de nouveau les Jeux paralympiques. "Je me suis demandé : est-ce que j'arrête au top ou est-ce que je me mets en danger ? J'ai eu deux hivers faits de questionnements, où j'étais perdue", a confié la skieuse française, mardi 1er mars dans "Tout le sport".

Une décision prise à l'automne

Avec huit médailles d'or (quatre à Sotchi et autant à Pyeongchang), Marie Bochet est la sportive la plus titrée de l'histoire de l'équipe de France paralympique. Elle a finalement trouvé la motivation pour Pékin après un travail intense de préparation mentale et plusieurs moments passés, chez elle, en Savoie, pour se ressourcer. "C'est un travail constant de trouver la motivation, la passion", abonde Benjamin Ruer, entraîneur de l'équipe de France.