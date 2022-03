Paralympiques 2022 : roi du slalom, Arthur Bauchet décroche son 3e titre à Pékin et clôt le bilan français à 12 médailles

Une fin en beauté. Le leader de l'équipe de France sur ces Jeux paralympiques de Pékin s'est offert un troisième sacre à Pékin. Dimanche 13 mars, Arthur Bauchet est venu conclure de la plus belle des manières les 10 jours de compétition en s'imposant sur le slalom, sa quatrième médaille dans la capitale chinoise.

Premier à l'issue de la première manche, le skieur de Serre-Chevalier a survolé la deuxième pour glaner le 7e titre de la délégation tricolore. Les Bleus terminent avec 12 breloques au tableau des médailles.

CHAMPION PARALYMPIQUE



Arthur Bauchet clôture cette dernière journée des Jeux de #Pekin2022 de la plus belle des manières : LA TROISIÈME MÉDAILLE D’OR POUR LE ROI ARTHUR !#AllezLesBleus #LaVictoireEnFace pic.twitter.com/p18QVbPLPS — Equipe France (@EquipeFRA) March 13, 2022

En or sur le slalom, le roi de l'alpin français a encore frappé

Le passage de témoin a bien eu lieu en équipe de France de ski alpin. La "Reine des neiges" Marie Bochet, nonuple médaillée paralympique, a transmis le flambeau à un jeune homme de 21 ans au large sourire et au patronyme très proche du sien.

Quadruple médaillé d'argent à Pyeongchang en 2018 à tout juste 17 ans, Arthur Bauchet voulait croquer dans ces Jeux de Pékin avec la faim d'un outsider prêt à devenir le roi. À la lumière de cette ultime journée de compétition dans la capitale chinoise, le Varois n'a jamais manqué d'appétit : après ses deux titres en descente et sur le super-combiné, il a remporté sa troisième médaille d'or sur le slalom, laissant la concurrence à plus de deux secondes dans le rétroviseur.

Arthur Bauchet avait placé ses pions dès la première manche en accrochant la première position. Il était exténué après être allé chercher le bronze sur le slalom géant il y a deux jours. La récupération a été rapide pour celui qui est atteint de paraparésie spastique, qui provoque des tremblements dans ses membres inférieurs.

Encore plein d'énergie en deuxième manche, le Français a assuré sa course pour terminer devant le Chinois Liang et le Néo-Zélandais Hall. Chez les autres skieurs tricolores engagés, le Lyonnais Jordan Broisin a signé son premier top 10 paralympique (7e), tandis qu'Oscar Burnham (16e), Jules Segers (17e) et Manoël Bourdenx (20e) terminent plus loin.