A 40 ans, le Tricolore, nommé meilleur défenseur du monde en 2023, participe à ses troisièmes Jeux paralympiques.

Il est surnommé "la machine". Et cela ne tient en rien du hasard. Nommé meilleur défenseur du monde en 2023, Cédric Nankin, 40 ans, s'apprête à vivre, à Paris, ses troisièmes Jeux paralympiques (du 28 août au 8 septembre), avec l'équipe de France de rugby fauteuil. Né sans bras ni jambes, c'est par l'intermédiaire d'un de ses actuels coéquipiers, Ryadh Sallem, que Cédric Nankin découvre le rugby fauteuil en 2008, alors qu'il cherche un emploi.

16 plus tard, le palmarès du rugbyman est bien rempli. Double champion d'Europe en titre avec les Bleus (2022 et 2023), le natif de Saint-Denis peut briguer une première médaille paralympique à domicile, après une 7e place aux Jeux de Rio et une 6e place à Tokyo. "Ce serait un rêve. On a clairement l'équipe pour y arriver", confie le vice-capitaine des Tricolores.