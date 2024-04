Reportage "Vivre l'action comme tous les spectateurs" : l'audiodescription, ce dispositif qui rend le sport accessible aux aveugles et aux malvoyants

Les spectateurs malvoyants et aveugles vont pouvoir profiter pleinement des Jeux olympiques et paralympiques, au stade, comme les valides. Un système d'audiodescription qui permet depuis les tribunes de suivre les commentaires très précis de ce qui se passe dans l'enceinte sportive, sera mis en place cet été. D'ici là, l'audiodescription va être testée, vendredi 26 avril au soir, lors des finales masculines et féminines de la Coupe de France de basket-ball, à l'Accor Arena de Paris. Ce dispositif avait déjà été mis en place en février dernier dans la même salle, lors du meeting d'athlétisme de Paris, où franceinfo s'est rendu.

Une oreillette pour écouter deux commentateurs

À côté des autres journalistes sportifs dans les tribunes, Candice Roland et Frédéric Gonant commentent chaque course. Leurs auditeurs sont quelques rangs plus bas avec une oreillette, comme celle donnée dans les musées. "C'est la troisième haie, il la prend à de plain-pied, c'est-à-dire que le pied ne passe pas par-dessus", explique Frédéric Gonant.

L'athlète déficient visuel Trésor Gauthier Makunda, médaillé cinq fois aux Jeux paralympiques [une fois en argent et quatre en bronze], fait partie de l'auditoire. "Dès fois on part avec des amis, ils te disent qu'ils vont décrire la course ou le match. Sauf qu'eux aussi, dès fois, ils sont pris par l'événement et ils oublient de te décrire, raconte-t-il. Quand il y a un match de foot et qu'il y a un but, tout le monde va crier. Mais tu ne sais pas qui a marqué le but, comment l'action s'est passée. Alors qu'avec l'audiodescription, tu peux vivre l'action et vivre le but comme tous les autres spectateurs. Donc ça, c'est vraiment top."

Commenter la course mais aussi "expliquer les équipements"

Frédéric Gonant est audiodescripteur pour l'association En aparté et commente les épreuves avec la journaliste sportive Candice Roland, qui officie également sur la chaîne L'Equipe. "On a chacun sa place, Candice sur l'athlétisme va commenter la course en elle-même, elle va donner les scores. Et moi je vais venir expliquer les équipements, il y a cinq haies sur un 60 mètres par exemple, leur hauteur, précise-t-il. Je vais redonner à voir et permettre à des personnes déficientes visuelles de venir dans l'Arena de Bercy, au Stade de France, dans tous les stades. Ce sont les valeurs du sport."

L'audiodescription n'est techniquement pas compliquée à mettre en place, explique Sandrine Ladoux, du groupe Optic 2000, qui organise le dispositif lors de ce meeting d'athlétisme. "Ça repose exclusivement sur un petit boîtier, un casque et ça demande peut-être une application et des écouteurs. C'est juste que ça mobilise des gens. Il faut effectivement avoir un audiodescripteur qui explique et un ou une journaliste qui commente. Mais ce n'est pas du tout compliqué technologiquement, c'est ultra-simple."

Ce dispositif permet d'être en plein dans l'inclusion, explique Julien Zéléla, qui a introduit en France le cécifoot, le football pour aveugles et malvoyants. "Généralement, on est plutôt chez soi à écouter la radio, mais avec l'audiodescription ça nous pousse à aller au stade, à être dans l'ambiance", soutient-il.

"Quand on est chez soi on est bien, mais on loupe naturellement quelque chose quand on n'est pas au cœur de l'événement. Dans le stade, on vibre avec la foule et on pousse les athlètes. Être en inclusion, c'est être aussi avec les autres, être intégrés." Julien Zéléla, un des précurseurs du cécifoot en France à franceinfo

L'athlète Trésor Gauthier Makunda, sélectionné pour le 100 m et le 400 m des Jeux paralympiques, espère d'ailleurs que des aveugles et malvoyants pourront, grâce à l'audiodescription, vibrer avec lui dans le stade cet été. Et, si possible assister à sa victoire.