Reportage "Ce sera très beau" : les athlètes paralympiques étrangers attendent la cérémonie d'ouverture avec impatience

À quelques heures de l'ouverture tant attendue des Jeux paralympiques de Paris 2024, Irfane, para-athlète indonésien, n'a pas peur des superlatifs : "J'espère que la cérémonie sera la plus grande de toutes les cérémonies olympiques et paralympiques, de tous les temps."

Ambitieux, Irfane peut l'être, surtout après le succès triomphal de la cérémonie olympique sur la Seine, le 26 juillet. Matias, jeune chilien, aurait rêvé lui aussi d'une parade en bateau dans la capitale. "J'aurais aimé que ce soit comme les Jeux olympiques, sur la Seine, mais on comprend que la logistique soit plus compliquée pour les paralympiques, concède ce spécialiste du tennis de table en fauteuil. Je crois que ce sera très beau quand même."



"On va être en face de l'Arc de triomphe, c'est un très bon choix. Donc, j'espère qu'on va tous profiter et j'ai hâte." Samuel, joueur australien de basket fauteuil à franceinfo

Le cadre, entre les Champs-Élysées, la Concorde ou les tuileries ne peut que séduire les athlètes paralympiques. La cérémonie doit permettre de faire connaître davantage au monde entier le paralympisme pour Irfane, l'indonésien : "Le message c'est que les personnes en situation de handicap peuvent aussi faire beaucoup pour leur pays."



Un record est déjà battu avant même le début des festivités. Avec 168 délégations, les Jeux paralympiques de Paris 2024 voient participer quatre nations de plus qu'à Tokyo, en 2021, et huit de plus qu’à Rio, en 2016. Trois nouveaux comités font leur apparition : l'Érythrée, les îles Kiribati et le Kosovo.