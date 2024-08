Voies réservées, périmètres de sécurité, rentrée... Quelles seront les restrictions de circulation avant et pendant les Jeux paralympiques ?

La cérémonie d'ouverture, mercredi, va lancer la compétition, qui durera 10 jours. Avec la rentrée, la circulation s'annonce beaucoup plus dense que pendant les JO. Les automobilistes et les usagers des transports devront une nouvelle fois s'adapter.

Près de deux semaines après la fin des Jeux olympiques organisés au cœur de l'été, c'est au tour des Jeux paralympiques de se préparer à entrer en scène, du 28 août au 8 septembre, avec 549 épreuves au programme et 4 400 athlètes engagés. Si certains terrains de compétition ont disparu par rapport aux JO – comme le site d'escalade du Bourget ou le centre aquatique olympique à Saint-Denis (le nombre de sites est passé de 15 à 11 dans la capitale), tous les deux en Seine-Saint-Denis –, quelque 300 000 visiteurs sont tout de même attendus chaque jour en Ile-de-France.

Cet afflux, combiné à la rentrée scolaire en plein milieu de ces Jeux, le 2 septembre, aura nécessairement des conséquences sur le trafic routier et les transports pour les Franciliens. Franceinfo récapitule à quoi il faut s'attendre, et ce dès jeudi 22 août, avec le retour des voies olympiques et paralympiques.

Avant les Jeux paralympiques

Des voies réservées remises en place dès le 22 août

Les voies réservées olympiques et paralympiques (VROP), mises en place début juillet, seront de nouveau en vigueur. Après la fin des JO, l'interdiction de circuler avait été levée pendant plusieurs jours sur la quasi-totalité des VOPR, à l'exception de l'A1 entre Roissy et la porte de la Chapelle et des secteurs concernés de l'A104 et de l'A86. Mais la voie de gauche réservée est progressivement remise en place dès jeudi 22 août, notamment sur le périphérique parisien. Afin de connaître les dates d'activation pour chaque tronçon (A1, A14, A12 et A13...), vous pouvez consulter cette page dédiée du site anticiperlesjeux.gouv.fr. En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Ces voies olympiques sont exclusivement réservées aux véhicules accrédités, aux taxis, aux transports en commun, aux véhicules pour les personnes à mobilité réduite et aux véhicules de secours et de sécurité. Ces espaces sont matérialisés par des anneaux olympiques peints sur le bitume ou la mention "Paris 2024".

"Les routes comprenant une VROP seront extrêmement chargées sur cette période avec les retours de congés et la reprise de l'activité", prévient le ministère chargé des Transports, qui recommande donc de "contourner ces axes dans la mesure du possible". Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements, d'autant que la période correspond également à la rentrée scolaire, à partir du lundi 2 septembre.

Les relais des flammes un peu partout en France, du 25 au 28 août

La flamme sera tout d'abord allumée à Stoke Mandeville (Royaume-Uni), où a été créée la première compétition pour des patients atteints à la mœlle épinière. Puis 12 flammes convergeront vers Paris à partir de dimanche 25 août depuis Calais, Valenciennes, Amnéville, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Antibes Juan-lès-Pins, Montpellier, Lourdes, La-Roche-sur-Yon, Lorient, Saint-Malo et Rouen.

Ces relais se poursuivront lundi, avec un passage par Arras, Amiens et Chambly pour le premier parcours. Dans les autres cas, la flamme fera directement étape à Laon, Châlons-en-Champagne, Troyes, Châtillon-sur-Seine, Lyon, Vichy, Vichy, Limoges, Blois, Chartres, Deauville et Louviers. Les populations concernées devront donc consulter au cas par cas les mesures de circulation mises en place dans cette différentes villes.

Le lendemain, mardi 27 août, les 12 flammes olympiques se trouveront en Ile-de-France après avoir parcouru le pays, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Il faudra se tourner vers les préfectures et les mairies concernées pour connaître le détail exact des perturbations dans sa commune (Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin, Bobigny, Sucy-en-Brie, Valenton, Trilport, Fontainebleau, Louvres, Saint-Cloud, Garches-Vaucresson, Houdan, La Roche-Guyon et Cergy).

Il faut prévoir des interdictions de stationnement et de circulation dans les rues du tracé de la flamme, qui pourront entrer en vigueur la veille. Certains arrêts de bus ne seront pas desservis non plus et des lignes seront déviées. Le 28 août, enfin, les 12 flammes vont parcourir tous les arrondissements de la capitale, avant une arrivée à la Concorde et sur les Champs-Elysées, pour la cérémonie d'ouverture.

Pendant les Jeux paralympiques

Le retour des périmètres de sécurité

C'est le retour des périmètres de sécurité, activés deux heures et demie avant le début des épreuves et levés une heure après. Les périmètres rouges seront interdits aux véhicules motorisés, à moins de disposer d'un QR Code, réservé aux personnes autorisées qui en ont fait la demande. La circulation motorisée sera restreinte dans les périmètres bleus, ce qui signifie qu'il faudra présenter un justificatif pour se rendre dans la zone, comme une attestation de domicile ou de travail. Les personnes circulant à pied, à vélo ou en transports en commun peuvent circuler normalement à l'intérieur des périmètres rouges et bleus, détaillés sur notre carte.

Deux épreuves sur route sont également concernées par un périmètre rouge : le paracyclisme, du 4 au 7 septembre, et le marathon paralympique, dans la matinée du 8 septembre.

Quelques cas particuliers enfin : la tour Eiffel n'accueillera des épreuves qu'entre le 1er et le 5 septembre, ainsi que dans la soirée du 7. Le pont Alexandre-III, lui, sera fermé durant toute la durée des Jeux, mais le périmètre sera mis en place simplement les 1er et 2 septembre. Il n'y aura pas d'épreuves à la Concorde et ni l'hôtel de ville ni le Trocadéro ne seront mobilisés.

Un dernier week-end de retour de vacances

Gare aux retours de vacances, anticipe Bison Futé. Le prévisionniste classe le week-end du samedi 31 août et du dimanche 1er septembre en rouge dans le sens des départs et des retours en Ile-de-France. Il peut être préférable de privilégier des itinéraires de contournement. Vous pouvez consulter le site dédié afin de vérifier si vos trajets seront perturbés pendant la période et de connaître toutes les alternatives en transports en commun, notamment en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Quelques écoles concernées pour la rentrée

Les autorités assurent que l'organisation des Jeux paralympiques entraînera peu de perturbations dans les établissements scolaires de la région. "La plupart des établissements parisiens et franciliens fonctionneront normalement, avec, parfois, des horaires aménagés", fait tout de même savoir le ministère chargé des Transports.

Il cite plusieurs établissements qui devront s'adapter, à commencer par les écoles élémentaires Henri-Barbusse et Claude-Dilain, toutes deux situées à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Les élèves devront être accueillis à l'extérieur les 3, 5 et 6 septembre car les bâtiments se trouvent dans un périmètre rouge lors des épreuves de paracyclisme, disputées toute la journée et chaque jour dans la commune. Quant aux élèves du collège Dora-Maar, situé dans le village des athlètes à Saint-Denis, ils seront accueillis temporairement à proximité, dans une école élémentaire inoccupée.

Un marathon pour terminer les festivités

Quelque 80 athlètes prendront le départ du marathon paralympique, qui sera disputé entre La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et les Invalides, le 8 septembre entre 8 et 13 heures. "Le barriérage sera installé trois heures avant le début de la course, mais l'activation des périmètres commencera jusqu'à cinq heures avant, entraînant des perturbations bien en amont et jusqu'à une heure après", précise la mairie de Paris.

Cette épreuve sera la seule des Jeux de Paris 2024 à emprunter les Champs-Elysées dans leur intégralité. De nombreuses communes de Seine-Saint-Denis accueilleront également la course (Le Bourget, Drancy, Bobigny, Pantin, Aubervilliers et Saint-Denis).