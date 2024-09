Triathlon aux Paralympiques 2024 : Jules Ribstein et Alexis Hanquinquant en or, quatre médailles au total... La France signe la belle moisson tant attendue

Les Français Thibaut Rigaudeau et Antoine Perel ont empoché l'argent et le bronze, lundi, dans la catégorie PTVI réservée aux athlètes atteints de déficience visuelle.

Une moisson était espérée, elle est devenue réalité. L'équipe de France de paratriathlon a entamé une collection de médailles, lundi 2 septembre, lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Jules Ribstein a lancé la journée avec l'or dans la catégorie PTS2, réservée aux handicaps physiques sévères. Il a ensuite été imité par Alexis Hanquinquant, déjà sacré champion paralympique à Tokyo, en catégorie PTS4. Les Français Thibaut Rigaudeau et Antoine Perel sont, eux, repartis avec l'argent et le bronze dans la catégorie PTVI, ouverte aux athlètes atteints de déficience visuelle. Franceinfo vous résume cette journée faste.

Jules Ribstein lance les Bleus

L'Alsacien de 37 ans faisait figure de favori. Il a bouclé l'épreuve en 1h05'47", avec près de deux minutes d'avance sur ses adversaires américains Mohamed Lahna et Mark Barr, arrivés deuxième et troisième. "Après toutes les péripéties [sur la baignabilité de la Seine et le report de l'épreuve initialement prévue hier], je n'étais pas très confiant ce matin. Cela fait trois ou quatre ans que je dédie ma vie à Paris 2024, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. C'était génial", a-t-il réagi, en pleurs, au micro de France 2.

Paralympiques 2024 - Triathlon : Jules Ribstein écrase la concurrence et se couvre d'or

Alexis Hanquinquant entre encore plus dans la légende

Il était très attendu et n'a pas flanché. Le porte-drapeau tricolore, Alexis Hanquinquant, a conservé son titre paralympique obtenu à Tokyo en 2021 en terminant sa course avec plus de deux minutes d'avance sur l'Américain Carson Clough et trois minutes sur l'Espagnol Nil Riudavets Victory. Une épreuve survolée, au point de s'offrir le luxe de ralentir dans le dernier tour pour profiter de l'ambiance et du public. "C'est une course parfaite. Faire ça à la maison, c'est exceptionnel. Je vais réaliser ce soir ou tout à l'heure, sur le podium, mais c'est trop beau !", a-t-il déclaré au micro de France Télévisions. Ses compatriotes Pierre-Antoine Baele et Grégoire Berthon ont, eux, terminé au pied du podium, terminant respectivement aux 4e et 5e places.

Paralympiques 2024 - Triathlon : le roi Alexis Hanquinquant conserve son thrône paralympique

Le beau doublé de Thibaut Rigaudeau et Antoine Perel

Dans la catégorie PTVI, destinée aux athlètes malvoyants et aveugles, deux Français se sont offert l'argent et le bronze. Après une cruelle quatrième place aux Jeux de Tokyo, Thibaut Rigaudeau, 33 ans, est enfin monté sur la boîte en terminant deuxième, avec 1'26 de retard sur le Britannique Dave Ellis. Cette première médaille paralympique du Vendéen, acquise avec son guide Cyril Viennot, déjà là il y a trois ans, vient couronner l'un des plus beaux palmarès du paratriathlon tricolore.

Sur cette même course, Antoine Perel et son guide Yohan Le Berre ont décroché le bronze, confirmant ainsi leur bonne lancée après un titre de champion d'Europe en 2023 et une double médaille de bronze aux championnats du monde en 2022 et 2023.