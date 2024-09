Reportage Paralympiques 2024 : qui est Thailand Khamthong, le supporter thaïlandais qui enflamme les tribunes ?

Il est midi passé, et un petit attroupement se crée dans l’une des tribunes de l’Arena Paris Sud 4 où se déroulent les finales du paratennis de table, dimanche 1er septembre. Un parapongiste ? Une célébrité ? Pas du tout, les spectateurs se pressent pour prendre une photo avec l’une des attractions du site ces derniers jours : Thailand Khamthong. Le Thaïlandais, de son vrai prénom Bancha Khamthong, est "cheerleader professionnel", entendez par là supporter professionnel de la délégation thaïlandaise et surtout, un chauffeur de salle assez efficace.

Paralympiques 2024 - Tennis de table : la mascotte thaïlandaise fait le show à l’Arena Paris Sud

Maquillé avec les drapeaux français et thaïlandais sur le visage, vêtu d’une tenue traditionnelle thaïlandaise rouge et or, de la coiffe assortie dorée, de chaussures jaune et rose fluo, Thailand Khamthong, détonne dans les tribunes. À coup de "Let’s go Thaïland, let’s go", le supporter hyperactif, qui sort tantôt un drapeau tantôt une écharpe de son pays, se lève, applaudit, encourage et surtout enflamme les tribunes de l’Arena Paris Sud 4. Il parvient même à rallier des spectateurs qui ne sont pas thaïlandais. "J’ai voulu faire une photo avec lui parce qu’il est rigolo, mais je n’ai aucune idée de qui c’est", nous confie un spectateur français. "Il est très accessible et il met une ambiance de fou", abonde un bénévole, qui l’observe du haut des marches depuis le début de la session. Enfants, adultes, bénévoles, tout le monde veut son selfie avec Thailand Khamthong, qui se prête systématiquement au jeu.

"Le public français est très amical, on gagne, on perd, ce n’est pas grave, je suis ici pour l’ambiance, la France est un pays magnifique, merci beaucoup aux Français pour leur accueil", s'enthousiasme-t-il auprès de franceinfo: sport. Le supporter professionnel, invité par la délégation thaïlandaise à Paris, ne participe pas à ses premiers Jeux. Il était déjà présent à Sydney, puis Beijing, et Londres. Il écume régulièrement le monde pour soutenir les sportifs et sportives thaïlandais. Plus jeune, il voulait devenir joueur de volley professionnel, mais il n'avait pas le niveau suffisant pour réaliser son rêve, nous apprend le quotidien thaïlandais Khaosod [article en anglais]. Depuis 1995, il met donc l'ambiance dans les tribunes du monde entier, habillé avec des costumes confectionnés par ses propres soins. “Je veux que les gens me voient de loin (...), que les gens me connaissent. Quand vous voyez la robe d'un moine, vous savez que c'est un moine. Quand vous voyez mes costumes, vous savez que c'est moi !", expliquait-il dans cette même interview qui date de 2017.

Thailand Khamthong, à l'Arena Paris Sud 4, le 1er septembre 2024. (Sasha Beckermann/France info: sport)

A l’Arena Paris Sud 4, c’est l’heure de la cérémonie de remise des médailles, Thailand Khamthong est toujours à sa place, il lève un drapeau de son pays, alors qu’un binôme de parapongistes thaïlandais vient de remporter une médaille d’argent. Quelques dizaines de minutes plus tôt, il avait lancé une "ola", poussant toutes les tribunes à la continuer, incitant les uns à se lever, les autres à crier plus fort. "Je suis ici pour soutenir les para-athlètes thaïlandais. Je le fais depuis plus de 20 ans", décrit-il sobrement. Avec succès, puisque dimanche 1er septembre, les pongistes thaïlandais repartent avec deux médailles d’argent, et les spectateurs, totalement conquis par l'ambiance.