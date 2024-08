Reportage "On peut faire du sport même quand on a des problèmes physiques" : à Paris, des ateliers pour tester le handisport avant les Jeux paralympiques

Les Jeux paralympiques démarrent le 28 août, mais il est déjà possible d'essayer certaines disciplines. Sur le parvis de l'hôtel de Ville de Paris, plusieurs d'entre elles sont proposées : volley assis, boccia, badminton ou encore basket fauteuil. Et en cette période de vacances scolaires, elles attirent particulièrement les enfants.

Du basket fauteuil à 3 contre 3

Cet après-midi-là, six enfants découvrent le basket fauteuil, grâce aux précieux conseils de Léo Bony Joseph, membre du comité Île-de-France de la Fédération française handisport. Un match 3 contre 3 de 10 minutes. Et à peine assis, Arthur, 6 ans, maîtrise déjà parfaitement le déplacement. Mais pour marquer, c'est plus compliqué, reconnaît Emma, sept ans. "Tu es plus petit, donc c'est plus compliqué de mettre des paniers. Tu es obligé de rester assis et de ne pas te mettre debout."

Sébastien Sanchez est animateur au centre de loisirs. Cette sortie doit permettre un enseignement bien précis pour les enfants, pour leur "faire comprendre que l'on peut faire du sport même quand on a des problèmes physiques. Et qu'on adapte le matériel pour que les personnes non valides puissent faire quand même du sport."

Un sport "très impressionnant"

Sur le bord de terrain, Aurélie observe son fils, cinq ans, essayer d'inscrire son premier panier. Cette maman de 37 ans s'initie, elle aussi, la discipline. "Les enfants et les adultes découvrent, à l'occasion des Jeux paralympiques, toutes sortes de sports en fait."

Et lorsque Léo Bony Joseph lui explique les règles, elle est très surprise d'apprendre que les paniers sont placés à 3,5 mètres du sol. "La difficulté, c'est la hauteur quand même, parce que le panier est à la même hauteur que pour les joueurs sans fauteuil. Il faut avoir des gros muscles pour renvoyer la balle assez haut. Ça doit être dur de se déplacer très vite. Ça doit être impressionnant."

Elle pourra le voir de ses propres yeux, puisqu’elle et son fils ont des billets pour les épreuves de basket fauteuil des Jeux paralympiques, début septembre.