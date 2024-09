Reportage "C'est la dernière sortie des vacances" : les Jeux paralympiques 2024 font le plein de familles avant la rentrée

Les Jeux paralympiques sont le repaire des familles en ce dernier week-end avant la rentrée. Pour cette famille rencontrée par franceinfo, cela signifie un lever à 5 heures du matin pour partir d’Angers (Maine-et-Loire) et arriver ensemble à la première heure porte de Versailles : la maman, son mari, leurs trois filles, la grand-mère et les tontons.

Avec les déguisements de rigueur : "Des boucles d’oreilles bleu, blanc, rouge et un collier de France", décrit l'une des filles qui montre ce qu'elle porte. Le programme est très chargé. "Goalball, tennis fauteuil tout l'après-midi, et on va dans Paris on espère ce soir pour aller voir la flamme olympique."

Et peu importe s’il y a parfois un peu de confusions dans les concurrents. Une manière pour ces familles de compenser les regrets des Jeux olympiques. "Je les ai regardés en Bretagne chez papy et mamy", lance une autre fille. "On a plutôt suivi les épreuves à la télé, raconte la maman, mais au fond de nous ça bouillonnait quand même pour essayer de venir sur le site un petit peu et vivre l'expérience sur place."

Des histoires à raconter à ses camarades

Nicolas, sa femme et ses trois enfants ont bénéficié de l’offre famille. "Comme on a des amis qui disaient qu'ils allaient voir les Jeux paralympiques, on s'est dit qu'il y avait peut-être encore des places. Et il y en avait. Par enfant, c'est dix euros au lieu de 15 euros s'il y a un adulte. C'est très intéressant parce qu'avec toute la famille, on voit tous ensemble un match, avec une bonne ambiance. C'est la dernière sortie des vacances."

Car la rentrée est lundi, et cela fera une histoire de plus à raconter aux copains pour Selena et sa maman. "C'est une occasion de leur expliquer le handicap, le fait qu'on puisse se surpasser", avance cette dernière. "Je vais leur raconter que j'ai passé une très bonne matinée et une très bonne journée et qu'il faudrait qu'ils aillent aussi les regarder parce que c'est top !", renchérit Selena.

Des billets pour ces Jeux paralympiques ont d'ailleurs été réservés pour 258 000 élèves des écoles, collèges et lycées.