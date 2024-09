Les Agitos, symbole des Jeux paralympiques installé sur l'Arc de Triomphe, vont être prochainement installés à Bobigny, en Seine-Saint-Denis

Les Agitos, l'emblème des Jeux paralympiques installés depuis la fin du mois de juin sur l'Arc de Triomphe à Paris, vont déménager et seront installés prochainement sur un complexe dédié au handisport à Bobigny, annonce jeudi 19 septembre à France Inter le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel.

Selon les informations de France Inter, ces trois grandes virgules, rouge, bleue et verte, qui font écho à la devise paralympique "L'esprit en mouvement", ont été démontées dans la nuit de mercredi à jeudi et pris la direction de la Seine-Saint-Denis. Ils orneront dans un futur proche Le Prisme, le grand complexe sportif dédié au handisport à Bobigny. "On va d'abord les stocker, et puis, à la veille de l'inauguration, avant Noël, j'espère bien, ils seront installés", explique Stéphane Troussel à France Inter.

Ce complexe sera un site où amateurs et professionnels, en situation de handicap ou non, pourront s'exercer à l'escalade, à la boccia, au judo ou encore au tir à l'arc. Le complexe aura une superficie de 13 000 mètres carrés sur trois niveaux, entièrement accessibles. "Ce sera un vrai hub du handisport dans le Grand Paris, il n'y en aura nulle part ailleurs", assure Stéphane Troussel.