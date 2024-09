Le spécialiste de l'évènementiel GL Events a gagné 360 millions d'euros avec les Jeux de Paris 2024

Jackpot pour GL Events. Le spécialiste de l'évènementiel a gagné 360 millions d'euros grâce aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a annoncé jeudi 5 septembre son président, Olivier Ginon. GL Events a notamment fourni des tribunes, électrifié des sites ou encore aménagé celui du château de Versailles. Paris a été "un terrain de jeu dingue", comme on n'en voit "qu'une fois dans sa carrière", a déclaré Olivier Ginon à l'AFP, en marge de la publication des résultats semestriels de l'entreprise, basée à Lyon et présente dans plus de 20 pays.

Ces bons résultats sont en partie tirés par les contrats liés aux Jeux de Paris, qui s'étalent sur plusieurs exercices : 50 millions d'euros engrangés dès 2023, 150 millions au premier semestre cette année et le reste attendu sur la fin 2024 et l'exercice 2025, a précisé Sylvain Bechet, directeur finances et investissements.

Le montant des contrats pas rendu public jusque-là

GL Events, qui a fait travailler 4 500 personnes pour l'occasion, avait passé plusieurs contrats avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), ainsi qu'avec des partenaires privés pour le pavillon "House of America" ou le restaurant des athlètes.

Le montant de ces contrats n'avait jusque-là pas été rendu public, le président du Cojop, Tony Estanguet, ayant refusé de les dévoiler au nom du "droit des affaires". Cela avait alimenté des spéculations, Olivier Ginon étant considéré par certains comme proche du président Emmanuel Macron. "La médisance existe, laissons-la parler", a balayé l'intéressé, en soulignant avoir décroché "des contrats sous appel d'offres" grâce au "savoir-faire" de son entreprise, qui a déjà participé à plusieurs JO, aux conférences sur le climat COP ou à la Coupe du monde de football au Qatar.