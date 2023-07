JO de Paris 2024 : Jackson Richardson et Michaël Jérémiasz désignés chefs de mission des Bleus

Le "20 Heures" de France 2 a dévoilé les deux prochains capitaines des délégations olympique et paralympique françaises pour Paris 2024.

A 379 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le "20 heures" a révélé les deux chefs des délégations françaises, mercredi 12 juillet. L'ancien handballeur Jackson Richardson, 54 ans, champion du monde en 1995 et 2001, élu meilleur joueur du monde en 1995 et médaillé de bronze aux JO de 1992 de Barcelone, sera celui de la délégation olympique. Il avait notamment été porte-drapeau de la délégation française aux Jeux d'Athènes en 2004. Pour les Jeux paralympiques, le capitaine sera Michaël Jérémiasz, champion olympique de paratennis en double à Pékin en 2008. Il a été quatre fois sur le podium (argent en double et bronze en simple en 2004, or à Pékin en double en 2008, et bronze à Londres en double en 2012), et porte-drapeau à Rio en 2016.

L'expérience prime

"On a été porte-drapeaux, on a gagné les Jeux olympiques… Notre objectif est d'apporter notre expérience à ces sportifs et d'accompagner aussi le porte-drapeau", a expliqué Jackson Richardson sur France 2. Pour Michaël Jérémiasz, "le comité national olympique et paralympique s'est rendu compte, à un an des Jeux [qu'à] la maison, ce n'est pas exactement la même chose", en termes de pression et d'organisation. Selon lui, c'est pour leur expérience olympique qu'ils ont été choisis quand, ce sont des présidents de fédération qui sont plutôt nommés d'habitude.