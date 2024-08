Jeux paralympiques de Paris 2024 : "On a dépassé la moitié des billets vendus", se targue Tony Estanguet

À un peu plus de deux semaines des Jeux paralympiques de Paris 2024, "on a dépassé la moitié des billets vendus", se targue, lundi 12 août, sur France Inter Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Le patron du Cojo explique que sur les 2,5 millions de billets prévus, "il reste encore un gros million de places". Tony Estanguet soutient qu'il y a un "effet JO", faisant décoller les ventes dernièrement. "On vend cinq fois plus de billets par jour qu'avant les Jeux olympiques", salue-t-il.

Le président du Cojo promet des Jeux paralympiques "aussi somptueux que les Jeux olympiques", avec par exemple "pour la première fois une cérémonie d'ouverture dans la ville". Il rappelle que les sites de compétition seront les mêmes, à "Versailles, au pied de la Tour Eiffel".

Tony Estanguet invite donc les Français à "se saisir de l'opportunité" d'assister aux Jeux paralympiques. "Ce qui se joue, au-delà de la performance et des émotions qui seront là, c'est aussi notre modèle de société", lance-t-il. Le patron du Cojo considère en effet que ces Jeux paralympiques doivent être l'occasion "de changer un peu le regard sur le handicap, d'être un petit peu tolérant, respectueux, de lutter un peu plus contre les discriminations". "Ça va nous faire du bien, on va prendre une bonne petite claque tous ensemble sur le sujet de l'inclusion", ajoute-t-il.