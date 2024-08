Jeux paralympiques de Paris 2024 : "L'ambition, c’est le top 8", lance Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français

"L'ambition, c’est le top 8", lance Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français sur franceinfo lundi 12 août. "L’objectif, c’est d’aller chercher 20 médailles d'or", ajoute-t-elle, soit doubler le nombre de médailles d'or par rapport aux Jeux de Tokyo, où la France a terminé à la 14e place du classement des nations avec 55 médailles.

Pour cela, la France a mis les bouchées doubles en termes de moyens et d'effectifs. "L'Etat a mis vraiment beaucoup de moyens auprès des fédérations et des athlètes pour cette fois-ci transformer l'essai", explique la triple championne paralympique d'athlétisme, qui rappelle que les athlètes français étaient absents "à plus de 70% du programme paralympique" de Tokyo.

➡️ "L’idée, c’était d’ouvrir ces Jeux paralympiques au plus grand nombre et avec une billetterie accessible ", estime Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif. pic.twitter.com/WgqX2vbgrk — franceinfo (@franceinfo) August 12, 2024

237 athlètes français participeront aux Jeux de Paris, dont "121 dont se seront les premiers Jeux paralympiques", détaille la présidente du Comité paralympique et sportif français. Parmi eux, il y aura 34% de femmes, contre 25% à Tokyo, avec pour objectif, à terme, "de tendre vers la parité".

Autre objectif de ces Jeux, professionnaliser les para-athlètes français. Marie-Amélie Le Fur indique que les sportifs français atteints de handicap ont les mêmes droits que les valides, les mêmes aménagements pour leurs études et les mêmes primes aux Jeux depuis 2008. "C'est un véritable enjeu de professionnalisation du mouvement paralympique, des athlètes, de leur encadrement et de notre savoir-faire, savoir comment mettre à profit la science pour les entraînements." Elle conclut, "d'autres nations ont compris ces ingrédients bien avant nous, donc on a un retard à rattraper [...] L'objectif c'est le top 5 pour les Jeux 2028."