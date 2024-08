Jeux paralympiques de Paris 2024 : "Il y aura un avant et un après", soutient la championne paralympique Nantenin Keïta

"Je suis persuadée qu'il y aura un avant et un après" Jeux paralympiques, soutient lundi 12 août sur France Inter Nantenin Keïta, porte-drapeau de la délégation française à ces Jeux qui doivent se tenir du 28 août au 8 septembre. La championne de para-athlétisme est convaincue que ces Jeux auront des effets bénéfiques sur "l'inscription" dans des clubs inclusifs. Elle prédit ainsi que les compétitions pousseront "les jeunes et les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité sportive".

Pour Nantenin Keïta, les Jeux paralympiques permettront également d'avancer sur "la sensibilisation, l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap". "On sait que le sport est un moyen de sensibilisation, un moyen de casser les préjugés autour du handicap", avance-t-elle. Nantenin Keïta assure déjà avoir constaté "avec les Jeux de Paris", un "boom sur l'accessibilité". Elle reconnaît que "tout n'est pas parfait" et qu'on "ne peut pas tout changer du jour au lendemain", mais la future porte-drapeau des tricolores appelle à "saluer l'effort et la mobilisation qu'il y a eue sur l'accessibilité".

Pour maintenir ces efforts, Nantenin Keïta invite les Français à se ruer sur les billets pour assister aux compétitions. Même si une partie des Jeux se déroulera après la rentrée de septembre, elle se dit "pas trop inquiète" vis-à-vis de l'engouement à venir. Elle évoque par exemple "les compétitions [qui se tiennent] le soir ou le week-end". Et pour convaincre, la porte-drapeau des Bleus, avec humour, propose même des "mots d'excuse aux employeurs".