"Génial" ou "irrespectueux" ? Le compte TikTok des Jeux paralympiques fait polémique

Un paratriathlète non-voyant cherche son vélo en tâtant l'air de ses mains, tandis que résonne une intense sonate pour piano de Beethoven. "Le paratriathlon c'est natation, cyclisme et air piano", dit la légende de cette vidéo, vue 37 millions de fois sur le compte TikTok du Comité paralympique.

Hilarant ou condescendant ? Depuis la création de ce compte TikTok officiel en 2020, le ton employé sur le réseau social, souvent décalé et parfois moqueur, divise la communauté paralympique.

à lire aussi Paralympiques 2024 : suivez les épreuves dans notre direct

Cité par le Washington Post , Brad Snyder (l'athlète en question), assure avoir ri quand son épouse lui a décrit la vidéo. Le paratriathlète, au contraire, "pense que le récit est brillant à bien des égards. La preuve : 30, 40, 50, 60 millions de personnes s'intéressent désormais aux Jeux paralympiques et souhaitent s'engager".

Des commentaires mitigés

Une autre vidéo montre un champion japonais de boccia, sport exclusivement paralympique proche de la pétanque, sur une musique rétro de Super Mario. D'autres publications plus pédagogiques présentent au public les règles méconnues de certaines disciplines, montrent les performances et célébrations des para-athlètes ou vantent leurs coiffures colorées.

Les commentaires sont mitigés face au ton choisi par l'équipe chargée d'incarner la compétition sur ce réseau. "Ce compte TikTok est une initiative géniale pour inciter les gens à s'intéresser aux Jeux paralympiques !", s'extasie l'un, quand une autre décrit son embarras : " Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait des Jeux paralympiques au début et j'étais très confuse."

Parmi les para-athlètes, certains sont très critiques. Sean Jackson, footballeur amputé anglais, jugeait en 2023 auprès la BBC que le compte se moquait des participants "et les transformait en mèmes (…) pour divertir les gens". " Ces vidéos cautionnent et encouragent des moqueries et des abus que subissent déjà tous les jours les personnes handicapées dans la société", s'indigne dans les colonnes de Libération David Lysaght, paracavalier irlandais et président de Leg Up Ability, un organisme de soutien et de services aux sportifs de para-équitation.

Une stratégie assumée

De son côté, Craig Spence, responsable de la marque et de la communication du Comité international paralympique, justifie à Libération l'utilisation de l'humour par la nécessité d'"attirer une audience plus jeune qui va ensuite s'intéresser aux épreuves de Paris 2024 et les regarder". Le directeur de la communication ajoute auprès de France Inter que ces vidéos sont créées par un ancien athlète paralympique, Richard Fox, qui a depuis hérité du surnom TikTok Tony. "Personne ne peut mieux comprendre le handicap que quelqu'un qui a un handicap", argue le responsable auprès de Libération.

Cette stratégie est également défendue par le président du Comité paralympique, Andrew Parsons. Mi-août, il expliquait au Monde investir "beaucoup dans les médias sociaux" afin de "sensibiliser les publics jeunes pour qu'ils adoptent une approche plus inclusive" face au handicap. Un pari gagnant ? Dans le Washington Post, le Comité international paralympique affirme que la vidéo de Brad Snyder, publiée fin juin, avait permis à l'organisation de faire grimper son nombre d'abonnés de 20%.