Programme des Paralympiques 2024 : premiers espoirs de médaille en natation et cyclisme sur piste, début du rugby fauteuil... Les rendez-vous du jeudi 29 août

Après la cérémonie d'ouverture, place aux épreuves. Les premiers athlètes vont donner le coup d'envoi des Jeux paralympiques dans la capitale française, jeudi 29 septembre. Pour cette première journée d'épreuves, les Tricolores vont découvrir leur public et l'ambiance des Jeux à la maison. Les premières médailles seront distribuées en paracyclisme sur piste, paranatation, paratennis de table et parataekwondo.

Les trois épreuves à ne pas rater : goalball, rugby fauteuil, volleyball assis

C’est l'une des deux disciplines spécifiques au handisport : le tournoi de goalball démarre dès le premier jour de compétition à l'Arena Paris Sud. Les deux équipes de France, absentes aux derniers Jeux à Tokyo il y a trois ans, sont déjà sur le pont. Les femmes ouvriront le bal face au Canada (14h45) tandis que les hommes affronteront le Brésil, champion olympique en titre (17h30).

A cette heure-là, l’équipe de France de rugby fauteuil, championne d’Europe en 2022 et 2023, démarrera aussi son tournoi paralympique face au Danemark. Bleus et Danois s'étaient déjà affrontés en phase de poules au Japon, un affrontement qui avait débouché sur une courte victoire tricolore (52-50).

A l’Arena Paris Nord, les joueurs de l’équipe de France de volleyball assis disputeront, eux, le dernier match de la journée face au Kazakhstan (20 heures). Face à la 7e nation mondiale, Cyrille Chahboune et ses coéquipiers, qui participent tous à leurs premiers Jeux, viseront une première victoire et une entame idéale dans le tournoi.

Les trois Français à suivre : Marie Patouillet, Alex Portal, Bopha Kong

Elle est l'une des grandes chances de médaille pour le clan tricolore sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. A 36 ans, Marie Patouillet dispute ses seconds Jeux après Tokyo, où elle avait décroché deux médailles de bronze sur la course en ligne et la poursuite individuelle. Jeudi, elle cherchera à se sortir des qualifications en contre-la-montre 500 m C4-C5 (12 heures) pour disputer la finale et aller chercher un nouveau métal (15h45).

Le bassin de La Défense va-t-il à nouveau s'enflammer ? A 22 ans, Alex, l'aîné des frères Portal, participe à la première des quatre épreuves de son planning paralympique, le 100 m papillon S13 (séries à partir de 11h26, finale à 20h03). Après avoir raflé trois titres de champion du monde aux derniers mondiaux à Manchester (100 m nage libre, 400 m nage libre, 200 m 4 nages), le natif de Saint-Germain-en-Laye veut ajouter l'or paralympique à son palmarès.

Bopha Kong pourrait lui aussi rapporter une médaille dès le premier jour. Le taekwondoïste français était passé tout près de la breloque à Tokyo, perdant le match pour le bronze. Trois ans plus tard, le licencié du Sporting Levallois Perret, engagé dans la catégorie -58 kg K44, espère un dénouement plus heureux et sa première médaille paralympique (premier combat à 12h54, finale à 20h48).

Le programme complet et les finales du jour

De nombreuses médailles seront distribuées dès cette première journée, notamment en paranatation, où on surveillera Ugo Didier, meilleur performeur mondial de l'année en 400 m nage libre S9 (finale à 17h30), Agathe Pauli en 400 m nage libre (finale à 17h40) et Emeline Pierre en 50 m nage libre S10 (finale à 19h47). La piste de Saint-Quentin-en-Yvelines verra aussi le dénouement des épreuves de poursuite individuelle 3 000 m (C1 pour les hommes, C1-C3 pour les femmes) et de poursuite individuelle 4 000 m hommes catégorie B, avec des espoirs pour les Français Alexandre Lloveras, sur la troisième marche du podium à Tokyo, et Elie de Carvalho. Le paratennis de table connaîtra aussi ses premiers médaillés de bronze après les demi-finales du double dames, où les paires tricolores Morgen Caillaud/Lucie Hautière et Alexandra Saint-Pierre/Flora Vautier sont engagées.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions ?

Sur France 2, dès 9h30

Sur France 3, dès 12h55

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.