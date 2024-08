Damien Letulle, qui dispute ses premiers Jeux en para tir à l’arc, a déjà participé aux JO d’Atlanta, en 1996. Rencontre.

Damien Letulle répète le même geste 200 fois par jour. En ligne de mire, la médaille d’or. Il y a 28 ans, il la visait déjà aux Jeux d’Atlanta (États-Unis), aux côtés des valides. "En 1997, je fais une chute du haut de la terrasse, en m’asseyant sur une fenêtre en plastique qui casse sous mon poids, et je passe à travers cinq mètres plus bas, ce qui me brise la colonne vertébrale", raconte-t-il.

Cinq ans pour retrouver les sommets

Après son accident, Damien Letulle a rangé son arc au placard et commencé une lente reconstruction, et un nouveau projet de vie. Puis viennent les JO à Paris. Pour l’accompagner dans son défi, il a ciblé un centre d’entraînement près de Nantes (Loire-Atlantique) et trouvé un coach. L’athlète s’est donné cinq années pour retrouver les sommets. À 51 ans, il doit se préparer physiquement et réapprendre à porter des charges lourdes. Chez lui, il a fait installer des cibles au fond du jardin, pour s’entraîner… même depuis son salon.