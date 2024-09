Paralympiques 2024 : Elie de Carvalho décroche la médaille d'argent sur le contre-la-montre de cyclisme sur route

Une première participation aux Jeux paralympiques et, déjà, une médaille d'argent pour Elie de Carvalho. Le natif de Millau, troisième lors des Mondiaux en 2023, et son guide Mickaël Guichard, ont longtemps dominé les débats, mercredi 4 septembre, sur un tracé exigeant (28,3 km) avant d'être battus par le Néerlandais Tristan Bangma et son guide Patrick Bos.

Les deux Français ont bouclé les deux tours du circuit en 34'23''73, à un peu plus de 12 secondes du tandem vainqueur, et rapportent ainsi la 42e médaille de la délégation tricolore à Paris. Les deux autres Tricolores, Alexandre Lloveras et son guide Yoann Paillot, terminent quatrièmes (+44''30) de ce contre-la-montre sur route (catégorie B).

De l'argent sur le chrono, avant l'objectif or sur la course en ligne

"Les Néerlandais étaient archi-favoris, les meilleurs ont gagné", analysait avec lucidité Mickaël Guichard après la ligne d'arrivée. "Ça reste incroyable une médaille aux Jeux, on en rêvait il y a quelques mois, on est quand même contents même si on pensait à l'or jusqu'au bout, complétait le coureur licencié à Colomiers. Maintenant on reste concentrés pour vendredi et la course en ligne, cette médaille d'argent nous enlève un peu de pression. Mais ce sera l'or ou rien."

Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble il y a tout juste un an. Une relation qui s'est vite construite et leur a permis de décrocher deux médailles de bronze lors des derniers Mondiaux - leurs premiers à tous les deux. Le duo récolte aujourd'hui le premier fruit de leur collaboration, qu'ils espèrent encore plus fructueuse dans les prochaines heures.