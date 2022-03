Paralympiques 2022 : l'émotion de la délégation ukrainienne, les Français prêts à briller, le discours de paix d'Andrew Parsons... Ce qu'il faut retenir de la cérémonie d'ouverture

C'est une cérémonie d'ouverture particulière qui vient de s'achever, vendredi 4 mars, au stade olympique de Pékin. Dans un climat de tensions dû à la guerre en Ukraine, le "Nid d'oiseau" a tout de même célébré le coup d'envoi de la 13e édition des Jeux paralympiques d'hiver.

Un show d'environ 1h30 qui a voulu mettre l'accent sur l'accessibilité et l'inclusion afin de mettre à l'honneur les 47 délégations présentes.

Dignes, le visage fermé... Le défilé émouvant des athlètes ukrainiens

Logiquement, ils ont été les plus scrutés, vendredi, dans la capitale chinoise. Positionnés à la quatrième place lors du défilé des nations, les athlètes ukrainiens ont défilé tout en retenue devant un public chinois qui les a chaudement applaudis.

Dans la foulée du porte-drapeau Maksym Yarovyi, fondeur et biathlète de 27 ans, la quinzaine de membres de la délégation s'est avancée, le visage fermé, sans montrer le moindre geste d'enthousiasme. Une marche loin de la fête qu'est censée représenter pareille cérémonie, tout juste rompue par un geste de quelques-uns des paralympiens, vêtus de bleu et de jaune : un poing levé, symbole de résistance et de soutien envers leurs compatriotes engagés sur le front face aux troupes russes.

6e au classement des médailles à Pyeongchang en 2018, il est difficile de projeter tout objectif cet hiver pour l'Ukraine. L'essentiel est ailleurs. Indécise jusqu'au bout, sa participation est "un miracle", comme l'avait expliqué jeudi en conférence de presse le chef du Comité paralympique ukrainien Valeriy Sushkevych. Comme "un symbole illustrant que notre pays est toujours vivant".

Le V de la victoire pour la délégation tricolore

23e nation à prendre part à la parade des athlètes, la France a, elle aussi, donné le top départ de ses Jeux paralympiques. Doudounes bleu, blanc, rouge sur le dos, la délégation tricolore s'est présentée en mimant le V de la victoire derrière son porte-drapeau, le biathlète et fondeur Benjamin Daviet.

Le quintuple médaillé en Corée du Sud, il y a quatre ans, était accompagné de 21 compatriotes (staff et athlètes compris), parmi lesquels les snowboardeurs Laurent Vaglica et Mathias Menendez ou le skieur Lou Braz-Dagand. Pas de Marie Bochet ni d'Arthur Bauchet en revanche, attendus dès demain au centre national de ski alpin de Yanqing pour la descente (à partir de trois heures, heure française). Daviet, lui, devra presser le pas pour se rendre à Zhangjiakou, à 180 kilomètres au nord-ouest de Pékin, afin de disputer le six kilomètres en biathlon (à partir de trois heures, heure française).

La délégation française à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Pékin, le 4 mars 2022. (WANG Zhao / AFP)

"Paix !", le discours engagé du président du Comité international paralympique pour l'Ukraine

A la suite du rétro-pédalage de la veille sur l'interdiction des athlètes russes et biélorusses, après les avoir dans un premier temps autorisés à concourir sous statut neutre, le discours du président du Comité international paralympique (CIP) était attendu.

Andrew Parsons s'est présenté devant l'estrade en donnant de la voix pour réaffirmer les valeurs défendus par les Jeux paralympiques. Des valeurs qui vont "à l'encontre de la guerre", a-t-il rappelé. "Je dois commencer par un message de paix. En tant que président d'une institution qui promeut la paix et le respect, je suis horrifié par ce qu'il se passe aujourd'hui".

Le Brésilien a ensuite poursuivi : "la trêve olympique a été adoptée par une motion de l'ONU et doit être observée et respectée, en aucun cas violée. Au CIP, nous aspirons à vivre dans un monde meilleur, plus inclusif, sans guerre ni conflit. C'est une époque faite pour le dialogue, pas pour la haine (...) Le mouvement paralympique appelle les autorités du monde à promouvoir la paix. Le sport peut changer les choses, il peut transformer la vie des gens (...) Paix !", a-t-il conclu.