Paralympiques 2021 : des chances de médailles françaises en cyclisme sur piste et en escrime, onze pongistes en scène... Ce qu'il ne faut pas rater jeudi

Après les médailles de Marie Patouillet et Ugo Didier, l'équipe de France paralympique peut nourrir de nouveaux espoirs de podium, jeudi 26 août à Tokyo. En para-cyclisme sur piste, les Bleus pourront compter sur Alexandre Léauté ou Dorian Foulon pour briller. L'épéiste Romain Noble visera l'or après l'argent obtenu à Rio en para-escrime. Enfin, David Smétanine espère décrocher une dixième médaille paralympique en para-natation.

Para-cyclisme sur piste : Alexandre Léauté découvre les Jeux avec envie

Vice-champion du monde de poursuite individuelle en 2020, Alexandre Léauté dispute ses premiers Jeux paralympiques avec ambition. Âgé de 20 ans, il s'élancera pour les qualifications de la poursuite individuelle sur 3000 m (catégorie C2), à 4h22. Il pourrait disputer la finale à partir de 8h27. Il ne sera pas le seul Français au vélodrome d'Izu jeudi. En finale du 1000 m contre-la-montre (catégorie C4-5), Dorian Foulon et Kevin Le Cunff tenteront de décrocher une médaille à partir de 7 heures.

Para-escrime : Romain Noble passe du sabre à l'épée

Quatrième en sabre mercredi, Romain Noble troque cette arme contre l'épée jeudi. Dans la catégorie A, le vice champion paralympique à Londres et champion par équipes à Rio entre en compétition à partir de 2 heures du matin en matchs de poules. Les huitièmes, quarts, demi-finales et finale auront lieu dans la journée.

David Smétanine et Axel Bourlon visent le podium

Champion paralympique de para-natation en 2008 et neuf fois médaillé aux Jeux (catégorie S4), David Smétanine dispute les séries du 100 m nage libre à 2h17. L'athlète tétraplégique partiel tentera de se qualifier pour une éventuelle finale à 10h14. Un peu plus tard dans la matinée, à 11h30, le Tricolore Axel Bourlon, 5e mondial, va devoir se surpasser pour monter sur le podium en para-haltérophilie. Dans la catégorie des - 54 kg, le vice-champion d'Europe 2018 concourra notamment face à l'Égyptien Sherif Osman, recordman du monde et triple tenant du titre.

Des Tricolores engagés en équitation, tennis de table et rugby-fauteuil

Dans le Grand Prix individuel de para-dressage, Céline Guerny va participer à ses troisièmes Jeux paralympiques (Grade II) à partir de 9 heures, tandis que Vladimir Vinchon (Grade IV) retrouve les Jeux après sa participation à Londres en 2012, à 10h51.

En tennis de table, pas moins de 11 Français sont engagés à partir de 2 heures ce jeudi, en simple, en phase de groupes. Parmi eux : Maxime Thomas, en bronze à Rio (catégorie 4), Fabien Lamirault, double médaillé d'or en individuel et par équipe en 2016 (catégorie 2), Florian Merrien, médaillé de bronze à Rio (catégorie 3) et Isabelle Lafaye, quadruple médaillée d'or en six participations aux Jeux (catégorie 1-2).

À 13 heures, l'équipe de France de rugby-fauteuil affronte l'Australie, championne paralympique en titre, dans le groupe A pour son deuxième match, après avoir perdu contre le Japon mercredi.

