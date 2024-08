Déjà médaillé d'argent et de bronze, le nageur français, natif du Chesnay (Yvelines), a remporté le titre paralympique, jeudi, en étant le plus rapide sur le 400 m nage libre, dans la catégorie S9.

Il est parti doucement par rapport aux meilleurs mais il a tenu et su accélérer ensuite pour s'offrir la médaille d'or. Ugo Didier, à 22 ans, est devenu, pour la première fois de sa carrière, champion paralympique, dans le bassin de Paris La Défense Arena, jeudi 29 août.

Paralympiques 2024 - Natation : Ugo Didier : "C'est une très belle revanche"

Porté par le public à son entrée dans la salle, le nageur du club toulousain des Dauphins du TOEC (là où a été formé un certain Léon Marchand) a appliqué une tactique de course parfaite pour grimper une marche de plus sur le podium, après avoir conquis l'argent sur cette distance et le bronze la même année sur 200 m 4 nages (catégorie SM9) à Tokyo en 2021. En 4'12"55, il a terminé devant l'Italien Simone Barlaam (4'14"16) et l'Australien Brenden Hall (4'15"61).