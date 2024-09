Ce n'est pas la médaille qu'il souhaitait mais il s'en contentera. Champion du monde en titre sur le 50 m dos (catégorie S6), Laurent Chardard s'est adjugé la médaille de bronze, mercredi 3 septembre, dans le bassin de Paris La Défense Arena. Le paranageur français, amputé de la jambe droite et du bras droit après une attaque de requin en 2016, participe seulement à ses deuxièmes Jeux paralympiques, à 29 ans. Il prend sa revanche sur Tokyo, qui l'avait vu revenir bredouille de la compétition, et permet à la France d'obtenir sa 37e médaille dans la compétition.

Laurent Chardard n'a pas pu résister au Chinois Jingang Wang et au Colombien Nelson Crispin Corzo, qui l'ont devancé dans cette finale. Mais le paranageur n'a montré aucune déception après la course. "Réussir à toucher troisième, je suis super content parce qu’à Tokyo, je n'étais même pas sur le podium. [...] Il y a eu beaucoup de chemin parcouru, après je ne suis pas tout seul et même si j’étais champion du monde, cette troisième place, elle me suffit", a-t-il confié après sa course au micro de France Télévisions.