Paralympiques 2021 : l'or pour Alexis Hanquinquant, l'argent pour Marie-Amélie Le Fur et une nouvelle moisson française... Ce qu’il faut retenir de la nuit

Une nouvelle nuit de folie pour l'équipe de France aux Jeux paralympiques. La délégation française à Tokyo a décroché six médailles, dont une en or dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 août. Les triathlètes ont ouvert le bal avec le titre paralympique d'Alexis Hanquinquant et le bronze d'Annouck Curzillat. Le tandem Beaugillet et Pervis a lui aussi décroché la troisième place, tout comme les pongistes Maxime Thomas et Thu Kamkasomphou. Enfin, pour ses derniers Jeux, la légende Marie-Amélie Le Fur a une nouvelle fois brillé en décrochant la médaille d'argent en saut en longueur, la neuvième de sa carrière aux paralympiques. Ce qui porte à 16 le total de médailles remportées par la France. Franceinfo: sport récapitule ce qu'il ne fallait pas manquer cette nuit.

Alexis Hanquinquant, l'or historique en triathlon, le bronze pour Annouck Curzillat

Pari réussi pour le Rouennais. Le Français, triple champion du monde et d'Europe Alexis Hanquinquant ne visait qu'une chose samedi : le titre paralympique en triathlon (PTS4). C'est désormais chose faite, pour lui qui a écrasé la concurrence avec plus de trois minutes d'avance. Pour ses premiers Jeux paralympiques, le triathlète de 35 ans est monté sur la plus haute marche du podium et a offert à la France son premier titre dans l'épreuve de triathlon aux JO et aux Paralympiques. Les autres Français engagés en triathlon ont manqué le podium. Dans la catégorie PTVI2, Thibaut Rigaudeau a terminé à une difficile quatrième place avec son guide Cyril Viennot (+1'32''). Antoine Pérel, dans la catégorie PTVI1, avec son guide, Olivier Lyoen, ont eux fini en sixième position (+2'33'').

Chez les dames, Annouck Curzillat a elle récolté le bronze dans la catégorie PTVI1, avec sa guide Céline Bousrez. La triathlète a terminé sa course en 1h11'45'', et a résisté dans les derniers mètres au retour de la Britannique d'Alison Peasgood (+4'32''). Elle a tenu bon pour s'offrir sur le fil la troisième place. Annouck Curzillat a ainsi apporté à la délégation française sa douzième médaille.

Le tandem Beaugillet-Pervis en bronze

Le cyclisme sur piste continue de briller. Le tandem Raphaël Beaugillet et Français Pervis ont décroché le bronze samedi au vélodrome d'Izu. Les deux coureurs français sont allés au bout d'eux-mêmes pour accrocher le bronze sur l'épreuve du Km - B. Les Français terminent derrière (+2''434) deux couples de Britanniques, James Balle et son pilote Lewis Stewart (+1''465) deuxième et Fachie Neil et Matthew Rotherham, champions paralympiques.

En revanche déception pour l'équipe de France de vitesse, composée de Kevin Le Cunff, Dorian Foulon et Alexandre Léauté, qui a craqué en fin de course et a laissé s'échapper le bronze lors de la finale B face aux Espagnols.

Emeline Pierre manque la qualification pour la finale du 100 m nage libre, Aurélie Rivard supersonic

Pas de médaille en revanche pour la natation samedi. La Française Emeline Pierre a terminé cinquième des séries du 100m nage libre dans la catégorie S10, et échoue donc à se qualifier pour la finale. La Canadienne Aurélie Rivard a elle en revanche explosé les séries, avec un record du monde. Elle a abaissé d'une demi-seconde à son propre chrono pour rallier la finale.

Le bronze pour Maxime Thomas et Thu Kamkasomphou en para t ennis de table

Maxime Thomas a décroché la médaille de bronze, samedi. Battu en quatre sets par son adversaire, le Turc Abdullah Ozturk en demi-finale, le Français Maxime Thomas obtient le même métal qu'à Rio en 2016, ainsi qu'à Londres en 2012 et à Pékin en 2008. "J'aurais aimé changer de métal, je suis habitué aux médailles de bronze aux Jeux !", a-t-il réagi après sa victoire en demi-finale. Pour Thu Kamkasomphou, la nuit a été belle puisque la Française a remporté sa petite finale face à la Chinoise Wenjuan Huang.

Autres bonnes nouvelles pour le clan français, Mateo Boheas s'est qualifié pour les demies grâce à sa victoire 3-1 contre l'Indonésien Komet Akbar. Chez les dames, Léa Ferney a remporté sa demi-finale avec la manière (3-0). Elle participera à sa première finale paralympique. Comme Fabien Lamirault, qui ira lui aussi en finale. Le pongiste français a écarté le Coréen Soo Yong Cha (11-7, 11-4, 10-12, 11-8) et visera la médaille d'or lundi à 9h

En revanche s'est terminé pour Thomas Bouvais, qui s’est arrêté au bord des demi-finales, après sa défaite 3-0 contre le Chinois Peng. On retrouvera le pongiste pour le tournoi par équipes.

Marie-Amélie Le Fur, vice-championne paralympique pour ses derniers Jeux

Pour ses Jeux paralympiques, Marie-Amélie Le Fur a une nouvelle fois brillé. La para-athlète a remporté samedi à Tokyo la médaille d'argent en saut en longueur dans sa catégorie T64, sa neuvième médaille paralympique. Favorite après son record du monde en février dernier à 6,14 m, la Tricolore a su tenir son rang et a même pulvérisé le record paralympique de sa catégorie en réalisant un dernier saut exceptionnel à 6,11 m. Mais devant elle, la Néerlandaise FleurJong est parvenue à bondir jusqu'à 6,16 m, s'emparant du record du monde et de la médaille d'or.

Dimitri Jozwicki file en finale du 100 m

Il a réalisé une série parfaite. Le Français Dimitri Jozwicki a terminé deuxième de sa série sur le 100 m dans la catégorie T38 en 11''30, derrière le Chinois Dening Zhu. Le Tricolore a même battu son record personnel, ce qui lui permet ainsi de se qualifier pour la finale du 100 m, qui aura lieu à samedi 12h35 en direct sur france.tv.

Mauvaise nouvelle en revanche pour Timothée Adolphe qui a été disqualifié. Pourtant facile vainqueur de sa série du 400 m dans la catégorie T11, le Français n'était plus lié à son guide Jeffrey Lami au moment de franchir la ligne. Ils ne pourront donc pas prendre part à la suite de la compétition.

Timothée Adolphe disqualifié ! ❌

Pourtant facile vainqueur de sa série du 400 m catégorie T11, le Français n'était plus lié à son guide au moment de franchir la ligne et a été disqualifié... Quelle déception !

▶ Suivez la journée de para athlétisme : https://t.co/aMlnXGINQo pic.twitter.com/qMIqU09cbT — francetvsport (@francetvsport) August 28, 2021

Nathalie Benoit en finale en PR1

La Française Nathalie Benoit a remporté samedi sa course de repêchage assément en 10'56''23, en terminant première. Une prestation parfaite qui lui permet de rallier la finale en PR1. Pour la rameuse française, la course aux médailles aura lieu dimanche à 3h50.

Nathan Petit va combattre pour le bronze

Le Français Nathan Petit va tenter de remporter la médaille de bronze en para judo -81 kg. Après une belle entrée en matière par un ippon sur son adversaire Galymzhan Smagululy, le Français s'est incliné en quart de finale face au numéro 1 mondial Jung Min Kor Lee. Mais il ne s'est pas laissé abattre et à tout donner aux repêchages face au Britannique Powell. En fin de matinée, à partir de 11 heures, le judoka français combattra donc pour le bronze. Le combat sera à suivre en direct sur france.tv.