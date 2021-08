Elle visait l'or pour ses derniers Jeux paralympiques, mais Sandrine Martinet a dû se contenter de l'argent, vendredi. La Française est apparue déçue de sa performance à se descente des tatamis. La judokate, porte-drapeau de la délégation tricolore avec le joueur de tennis Stéphane Houdet, s'est inclinée en finale face à l'Azerbaïdjanaise Shahana Hajiyeva dans la catégorie des moins de 48 kg, vendredi 27 août. Après son titre à Rio, en moins de 52 kg, la Macônnaise espérait faire coup double au Japon - d'autant qu'à 38 ans, elle tirait sa révérence à la sortie de ces Jeux.

"C'est vraiment stupide..."

Pourtant, la Française n'a pas démérité, poussant son adversaire au golden score à cinq secondes de la fin du combat en égalisant à un shido (pénalité) partout. Mais l'Azerbaïdjanaise a finalement décroché le titre sur un ippon moins d'une minute plus tard. "C'est vraiment stupide de perdre sur ça. Je suis désolée", a réagi la judokate, qui obtient tout de même l'argent, la quatrième médaille de sa carrière aux Jeux paralympiques. "Plus tard je savourerai, parce que c'est quand même exceptionnel", a toutefois concédé Martinet, déjà sacrée en moins de 52 kg en 2016 à Rio et double vice-championne paralympique en 2004 à Athènes et en 2008 à Pékin.