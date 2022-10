Journée paralympique : "L'idée c'est vraiment de plonger le public au cœur des performances des sportifs paralympiques", explique Marie-Amélie Le Fur

Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français appelle à "la mobilisation de tous" et à la médiatisation du parasport" alors que se tient samedi la toute première journée paralympique à Paris, place de la Bastille.

A deux ans des Jeux de Paris, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 organise samedi 8 octobre la toute première journée paralympique à Paris, place de la Bastille. "On a souhaité organiser cette journée pour mobiliser le grand public autour des parasports, autour des Jeux paralympiques, faire aimer mais aussi faire connaître ce que sont ces disciplines et qui sont les sportifs paralympiques", explique samedi sur franceinfo Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français.

Pour l'occasion, des démonstrations et des initiations vont rythmer la journée. Deux tentatives de records du monde sont également prévues. "L'idée c'est vraiment de plonger le grand public au cœur des performances de nos sportifs paralympiques et de pouvoir les amener eux-mêmes finalement à se tester, à s'initier et à ressentir que l'on est effectivement dans la dimension sportive et que ce font nos athlètes aux jeux paralympiques : c'est du sport de haut-niveau", explique Marie-Amélie Le Fur, elle-même médaillée à neuf reprises lors des jeux paralympiques.

L'accessibilité aux parasports reste compliquée pour de nombreuses personnes



Une enquête menée par l'Observatoire de recherches sur les mégas évènements de 2019 montre que l'accessibilité aux parasports reste compliquée pour de nombreuses personnes : en 2019, quatre licenciés sur dix ont rencontré des difficultés pour trouver un club adapté à leur handicap.

Pour faire évoluer la situation, Amélie Le Fur appelle à "la mobilisation de tous, à la médiatisation du parasport" et "c'est aussi l'objectif de la journée : faire en sorte que le public en situation de handicap vienne à notre rencontre, vienne découvrir la palette des parasports et des sports paralympiques qui existent", ajoute-elle, précisant que neuf fédérations seront sur place. "C'est une mobilisation de tous que l'on attend. Il faut que les clubs soient de plus en plus ouverts, que les pouvoirs publics prennent de l'importance de faire du sport à des personnes en situation de handicap", espère l'ancienne championne.