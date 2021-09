Jeux paralympiques : Nantenin Keïta pour l’histoire, la France débute en boccia, la première et dernière de Bopha Kong... Ce qu’il ne faut pas manquer jeudi

Pour la neuvième journée de compétitions aux Jeux paralympiques de Tokyo, jeudi 2 septembre, la France pourrait encore glaner quelques médailles. Des athlètes déjà médaillés à Tokyo disputent de nouvelles épreuves, à l'image de Nantenin Keïta en athlétisme. D'autres découvrent les Jeux comme Bopha Kong qui, après avoir tout gagné en taekwondo, va enfin pouvoir disputer un titre olympique.

Para athlétisme : Nantenin Keïta pour le doublé, Valentin Bertrand joue sa finale

Médaillée d'or sur 400 m à Rio, Nantenin Keïta est, à 36 ans, en quête du doublé paralympique. Cette année, elle s’est rassurée en décrochant le bronze lors des championnats d'Europe 2021. Elle débute sa poursuite de l’or jeudi par les qualifications. La finale se déroulera samedi 4 septembre.

En parlant de finale, Valentin Bertrand va, lui, disputer la sienne jeudi. Le Français de 26 ans joue l’or en saut en longueur, catégorie T-37. Il réalise la meilleure saison de sa carrière après avoir établi un nouveau record personnel en 6,10 m cette année. Huitième aux Jeux de Rio, Valentin Bertrand n’a jamais été en aussi bonne position de décrocher une médaille olympique.

Boccia : l’équipe de France lance ses Jeux

Rodrigue Brenek, Sonia Heckel et Samir Vanderbeken disputent le premier de leurs quatre matchs de poule jeudi face à la Thaïlande, en catégorie BC3. Une grande première puisque jamais l’équipe de France de boccia ne s’était qualifiée aux Jeux paralympiques. Ce sport, l’un des rares n’ayant pas d'équivalent olympique, se rapproche de la pétanque et est pratiqué par les personnes en fauteuil. Le jeu commence par le lancer d’une boule blanche, appelée "jack", qui a le même rôle que le cochonnet à la pétanque.

>> La boccia, un sport de stratégie dans lequel les Français espèrent briller pour la première fois <<

Samir Vanderbeken aura lui une revanche à prendre. Présent dans l'épreuve individuelle, il n’a pas réussi à passer les phases de poule. Un échec qu’il compte bien ne pas répéter en équipe.

Para canoë : Nélia Barbosa veut briller dès maintenant

Outsider de l’épreuve de canoë KL3, Nélia Barbosa a toutes les capacités pour créer la surprise à Tokyo. Amputée au-dessus du genou à la suite d'une maladie invalidante il y a trois ans, la para kayakiste a réussi l'exploit de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

Si son objectif est de remporter le titre à Paris en 2024, la vice-championne d'Europe 2019, championne de France 2020, et vainqueure de la Coupe du monde la même année, pourrait bien monter sur le podium dès Tokyo. À seulement 22 ans, elle débute une carrière olympique qui pourrait s'avérer fructueuse.

Para cyclisme : trois chances de médailles

Dans l’épreuve sur route femmes, catégorie, C4-5, deux Françaises défendront le drapeau bleu blanc rouge sur le circuit Fuji Speedway : Katell Alencon et Marie Patouillet. 5e du contre-la-montre C4, la première est à la recherche d'une médaille sur ces Jeux alors que la deuxième, en bronze sur le contre-la-montre C5, aspire à monter une deuxième fois sur le podium.

Chez les hommes, seul Alexandre Léauté représentera la France sur les routes nippones. Médaillé de bronze lors de l'épreuve du contre-la-montre mais en or sur la poursuite, le natif de Saint-Caradec tentera de confirmer son titre de champion du monde sur route, décroché un peu plus tôt cette année.

Para taekwondo : Bopha Kong, l’or pour les premiers Jeux ?

Quadruple champion du monde, triple champion d'Europe, Bopha Kong (K43, - 61 kg), fait partie des grands espoirs de titres à Tokyo. Monter sur la première marche du podium serait, pour lui, une consécration puisque l'or paralympique est le seul titre majeur qui lui manque encore.

Et pour cause, le para taekwondo fait son entrée au programme paralympique à Tokyo. Devenir le premier médaillé d'or dans sa catégorie aux Jeux paralympiques serait un accomplissement à la hauteur de la carrière de Bopha Kong. Surtout à 40 ans, le Français d'origine vietnamienne participe probablement à ses premiers et derniers Jeux.