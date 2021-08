Jeux paralympiques : Alexandre Léauté et Dorian Foulon passent de la piste à la route, les pongistes tentent leur chance en équipes... Ce qu'il ne faut pas manquer mardi

Après les 2 médailles obtenues lundi, la délégation française reprend sa conquête des podiums, mardi 31 août, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Les Bleus ont des chances de médailles en cyclisme, avec les épreuves de contre-la-montre, en athlétisme avec Arnaud Assoumani en saut en longueur, ou encore en tennis de table par équipes.

Para cyclisme : Alexandre Léauté et Dorian Foulon passent de la piste à la route avec les mêmes objectifs de médailles

Journée de contre-la-montre pour les para cyclistes sur route. À partir de 1h, Alexandre Léauté, double champion du monde en titre de la discipline (C2) va tenter de décrocher une troisième médaille à Tokyo après l’or sur la poursuite individuelle et l’argent en contre-la-montre 1000 m sur piste. Vice champion du monde du contre-la-montre et médaillé d’or en poursuite individuelle sur la piste de Tokyo, Dorian Foulon va lui aussi tenter de monter à nouveau sur le podium, mais il ne sera pas le seul tricolore à s’élancer dans la catégorie C5 puisque Kevin Le Cunff concourt aussi dans l’épreuve. Les médaillés de bronze sur piste, Marie Patouillet et Raphaël Beaugillet participeront également au contre-la-montre.

Para athlétisme : Arnaud Assoumani veut retrouver l'or paralympique

Le saut en longueur lancera les épreuves d’athlétisme au Stade olympique de Tokyo, dès 2h30. Le Français Arnaud Assoumani, recordman du monde dans la catégorie TF7, y vise l’or pour sa cinquième participation aux Jeux paralympiques. Le sauteur tricolore revient tout juste de blessure, une rupture complète du tendon du semi-tendineux sur sa jambe d’impulsion en août 2020. Le champion paralympique 2008 a repris la compétition aux championnats de France en juin et a depuis réalisé l’une des meilleures performances mondiales de l’année, en sautant à 7,07 m lors du meeting de Saint Denis Emotion.



Para natation : Florent Marais et Claire Supiot veulent rallier la finale

Il faudra aussi se lever tôt ou veiller pour regarder les séries de natation. Le premier tricolore, Florent Marais, s’élancera pour sa série de 100 m papillon (S10) à 3h30. Quelques minutes plus tard, à 3h43, Claire Supiot participera au 100 m nage libre (S9), une discipline dans laquelle la Française a obtenu la médaille de bronze aux derniers championnats du monde en 2019.



Para tennis de table : des individualités qui vont tenter de faire gagner l'équipe

Les pongistes français, très prolifiques en médailles depuis le début des Jeux paralympiques, vont tenter leur chance par équipes ce mardi, à partir de 6h. Anne Barneoud et Thu Kamkasomphou, toutes les deux médaillées de bronze en individuel, affronteront la Corée du Sud. Clément Berthier et Thomas Bouvais feront ensuite face à la Suède dans la catégorie 8. Mateo Boheas, vice-champion paralympique à Tokyo, fera équipe avec Gilles de la Bourdonnaye dans la catégorie 9-10, contre des adversaires encore inconnus. Enfin, Florian Merrien, Nicolas Savant Aira et Maxime Thomas, argenté en individuel, seront opposés à un adversaire pas encore connu dans la catégorie 4-5.

Cécifoot : les Bleus contraints à l’exploit pour sauver l’honneur

Dans le "groupe de la mort", les Bleus ont été défaits 4-0 par le Japon, avant de subir une défaite plus étriquée, 1-0, face à la Chine. Ils tenteront de remporter leur dernier match mais la tache s’annonce très compliquée face au Brésil, à 4h30. Les Brésiliens ont remporté tous les tournois paralympiques depuis l’intégration du cécifoot au programme des Jeux.

