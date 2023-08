Jeux paralympiques 2024 : portrait d’Yvan Wouandji, le virtuose du cécifoot

Durée de la vidéo : 1 min.

France 2

Article rédigé par France 2 - H. Capelli, France 3 Île-de-France, C. Cauwel, B. Moignoux, X. Rousseau France Télévisions

Les Jeux paralympiques de Paris débuteront dans un an, le 28 août 2024, et s'annoncent comme une fête grandiose. Ces Jeux, ce sont aussi des parcours extraordinaires, comme celui d'Yvan, aveugle et champion de football.

Il attend cet événement avec beaucoup d’impatience. Un an avant les Jeux Paralympiques, Yvan Wouandji, pilier de l’équipe de France de cécifoot, s’y prépare. Le cécifoot est du football pour les déficients visuels. Cinq joueurs en affrontent cinq autres dans des conditions adaptées. Le ballon est plus petit et possède des grelots à l’intérieur pour l’entendre lorsqu’il roule. À 9 ans et demi, Yvan subit un décollement de la rétine et devient non voyant. Tirer la discipline vers le haut Mais sa passion du football, qu’il partage avec son frère, reste intacte. Il découvre le monde du cécifoot et sa progression est fulgurante. Il est médaillé d’argent aux Jeux de Londres en 2012 puis champion d’Europe. Des succès qui font de lui un ambassadeur du handi-sport en général. À 30 ans, il suscite l’admiration et n’a qu’une ambition : tirer sa discipline vers le haut notamment grâce aux JO.