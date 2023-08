Jeux paralympiques 2024 : "C'est flippant mais il nous reste encore un an pour promovoir le paralympisme", s'inquiète Théo Curin, qui espère voir les gradins pleins

L'ancien vice-champion du monde de paranatation espère aussi que lors de la tenue des Jeux paralympiques de Paris, qui se tiennent dans un an jour pour jour, les transports publics seront adaptés aux personnes handicapées.

"Ça va être un spectacle juste incroyable", promet Théo Curin, ancien vice-champion du monde de paranatation sur franceinfo lundi 28 août, un an jour pour jour avant le début des Jeux paralympiques à Paris. Le sportif espère que "les gens vont faire l'effort de prendre des places et venir sur le terrain" et se dit "inquiet" que les gradins ne soient pas remplis, comme c'était le cas dans le stade de Charléty, à Paris lors des Mondiaux de para atlhétisme de juillet 2023.

Théo Curin observe une "nette amélioration" dans la médiatisation des Jeux paralympiques, avec par exemple la diffusion de ces Jeux à la télévision, mais "espère que les gens vont faire l'effort de prendre des places". "C'est flippant mais il nous reste encore un an pour promouvoir le sport, le handicap et le paralympisme" et pour "briefer les gens qui vont s'y intéresser" sur les catégories, les épreuves et les différents handicaps.

L'ancien vice-champion du monde de paranatation appelle aussi Paris 2024 à "rendre un maximum de choses accessibles pour les jeux", notamment le transport et la signalétique, "comme ça, nous aurons plein de choses accessibles après et on en profitera", conclut-il.