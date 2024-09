L'équipe de France féminine n'a pu tenir la distance, mardi, face à la Chine, impressionnante depuis le début de la compétition.

Pas d'exploit pour les Françaises. Opposées à la Chine en quarts de finale du tournoi de goalball, mardi 3 septembre, elles n'ont pu renverser les pronostics et ont été battues 12-2 à l'Arena Paris Sud 6. Elles disputeront désormais les matchs de classement, et viseront leur première victoire dans la compétition, et pour une équipe de France féminine de goalball dans l'histoire des Jeux paralympiques.

Les Tricolores ont plutôt bien résisté face à une équipe victorieuse de ses trois matchs de la phase de groupe, et qui n'avait encaissé que sept buts en trois rencontres. Après avoir limité l'écart à 3-0 en première période, elles sont parvenues à inscrire deux buts après le repos, un lancer de pénalité d'Adelia Ajami, et un tir de Loïse Rondepierre. Une petite consolation après n'avoir marqué qu'une réalisation lors de la phase de groupe. Elles joueront désormais, mercredi 4 septembre, à 9 heures, pour accrocher la septième place et suivre l'exemple de leurs homologues masculins plus tôt dans la journée, vainqueurs de l'Egypte.