L'équipe de France s'est imposée, samedi, en finale du tournoi de cécifoot face à l'Argentine aux tirs au but.

C'est une finale qui avait des airs de déjà-vu, mais pas la même issue. Comme lors de la Coupe du monde 2022 pour l'équipe de France de football, les Bleus du cécifoot ont affronté l'Argentine en finale du tournoi paralympique des Jeux de Paris 2024, samedi 7 septembre, et sont allés jusqu'aux tirs au but. Et contrairement aux hommes de Didier Deschamps, ceux de Toussaint Akpweh ont remporté la séance (1-1, 3-2 t.a.b). Ils sont devenus champions paralympiques de cécifoot pour la première fois de leur histoire.

Emmenée par un Frédéric Villeroux des grands soirs, comme depuis le début de la compétition, l'équipe de France a ouvert le score à trois minutes de la fin de la première période. Avant d'être rattrapé dans la foulée par l'Argentine et Maximiliano Espinillo. A la fin du temps additionnel, ce sont finalement les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. A 2-2, le portier français Alessandro Bartolomucci a réalisé un superbe arrêt, qui a ouvert la voie au capitaine, Frédéric Villeroux, encore lui. Il n'avait plus qu'à marquer et les Bleus étaient en or. Il l'a fait sans trembler, faisant exploser la magnifique enceinte du stade Tour Eiffel.