Cécifoot Paris 2024 : "C'est un exploit, un rêve", se félicite Frédéric Villeroux après la victoire des Bleus face aux Chinois

"C'est un exploit, une joie, un rêve", se félicite lundi 2 septembre au micro de franceinfo Frédéric Villeroux, capitaine de l'équipe de France masculine de cécifoot, qui a gagné son premier match des Jeux paralympiques dimanche. Les Bleus, "16e lors du dernier mondial" ont en effet battu la Chine, vice-championne du monde en titre (1-0).

"En France, on est amateur et eux sont professionnels", insiste-t-il. Le Montpelliérain salue cette performance et ce "spectacle" qu'offre le football : "des amateurs peuvent gagner contre des professionnels".

Le sportif de 41 ans estime que les tricolores ont pu se surpasser "grâce au public". "On s'est donné à 400% (...), on aurait été ailleurs, on aurait peut-être perdu le match", avance-t-il. Les Bleus affronteront le Brésil, lundi soir à partir de 20h30, dans le cadre de la phase préliminaire du groupe A.