Direct Paralympiques 2024 : les cyclistes français veulent continuer leur razzia, le kayakiste Rémy Boullé vise l'or... Suivez la journée avec nous

Une nouvelle pluie de médailles pour les Bleus en cyclisme ? Après les moissons de mercredi et jeudi, les Tricolores prennent le départ de la course en ligne vendredi 6 septembre. La journée s'annonce également riche en athlétisme, en tennis et en kayak, où Rémy Boullé, qui participe à ses troisièmes Jeux, fait figure de favori (catégorie KL1). Suivez les épreuves avec nous.

(Encore) des médailles en cyclisme sur route ? A partir de 9h30, pas moins de huit Tricolores vont prendre part à la course en ligne. Parmi eux, citons Dorian Foulon (catégorie C5), déjà médaillé d'or sur piste et de bronze sur route, Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau (C4), qui se sont parés d'or et d'argent sur le contre-la-montre sur route mercredi. Suivront ensuite les deux Françaises Marie Patouillet et Heïdi Gaugain (C5), qui ont gagné l'argent mercredi, Elie de Carvalho, médaillé sur le contre-la-montre, et Alexandre Lloveras (B), et Anne-Sophie Centis (B).

Escrime, judo... Les épreuves à suivre vendredi. Au Grand Palais, dès 9h30, les Français Clémence Delavoipière et Yohan Peter visent une médaille à l'épée. Dans le même temps, les Bleus disputeront l'épreuve de paradressage par équipe. A partir de 10 heures, les judokas Nathan Petit (-73 kg, catégorie J2) et Armindo Rodrigues (-73 kg, J1) sont attendus sur les tatamis. A Vaires-sur-Marne, place, à 10 heures, au kayakiste Rémy Boullé au 200 m (KL1), puis à Eléa Charvet (10h30), Nélia Barbosa (en KL3, à 11h55) et Abel Aber (en VL3, à 12h05). Découvrez ici les rendez-vous du jour.

Une première médaille en haltérophilie et en tennis ? A midi, direction Roland-Garros, où la paire Frédéric Cattanéo-Stéphane Houdet a l'occasion de glaner le bronze sur le court Suzanne-Lenglen, et ainsi d'ouvrir le compteur du tennis français. A partir de 17 heures, l'haltérophilie tricolore veut enfin connaître les joies du podium grâce à Souhad Ghazouani.

Les Français replongent pour l'or. Déjà finaliste à deux reprises depuis le début des Jeux, Dimitri Granjux vise un premier podium à seulement 18 ans sur le 50 mètres nage libre hommes S4 (séries à 11h03 et finale à 19h40). Champion d’Europe en titre, il a signé la meilleure performance mondiale de l’année. Côté femmes, Solène Sache (50 mètres papillon S5), Anaëlle Roulet et Emeline Pierre (100 mètres dos S10), ainsi qu'Assya Maurin-Espiau (100 mètres dos femmes S14) seront également en lice.

Un programme chargé en athlétisme. Seule épreuve de relais en para-athlétisme, le premier tour du relais universel 4x100 m débute, avec les qualifications à 12h57 et une finale à 20h56. Côté français, on suivra notamment, à partir de 10 heures, Angelina Lanza au saut en longueur (T47). En soirée, Vitolio Kavakava participe, lui, à la finale du lancer de poids (F57).

Une jolie moisson de médailles jeudi. En cyclisme sur route, Florian Jouanny a apporté un nouveau sacre à la délégation bleue, lors de la course en ligne, tandis que Mathieu Bosredon et Johan Quaile ont encore réalisé un nouveau doublé (H3). De son côté, l'équipe de France de cécifoot s'est qualifiée pour la finale. Les Tricolores comptaient jeudi soir 61 médailles (dont 17 titres).