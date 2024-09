Direct Paralympiques 2024 : Alexandre Leauté vise une quatrième médaille en cyclisme, les Bleus en finale du cécifoot... Suivez l'avant-dernière journée des Jeux

Un petit détour par le tableau des médailles, où la France est désormais sixième derrière les Pays-Bas et l'Italie. La délégation tricolore compte désormais 65 médailles, dont 17 en or, 24 en argent et 24 en bronze. Gare aux Brésiliens, aux Ukrainiens et aux Australiens, qui ne sont plus très loin des Bleus. Vous pouvez retrouver la liste complète dans cet article