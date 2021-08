Paralympiques 2021 : revivez la cinquième journée d'épreuves à Tokyo et les sept médailles françaises

Beaucoup de bronze et un peu d'argent. La délégation française a décroché sept nouvelles médailles dimanche 29 août, dont six en bronze et une en argent grâce au pongiste Matéo Bohéas. Pas de miracle au poids pour Gloria Agblemagnon, ni pour Manon Genest, qui a échoué au pied du podium à la longueur. Enfin, l'équipe de France de cécifoot a fait ses débuts dans la compétition. Revivez la cinquième jounée en direct.