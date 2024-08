Direct JO 2024 : un dernier plongeon dans la Seine, les frères Lebrun jouent le bronze par équipes... Suivez avec nous la journée olympique

Cinquante-quatre médailles et sûrement quelques-unes de plus pour le 14e jour de compétition officielle aux Jeux olympiques de Paris. Ce vendredi 9 août est encore animé par l'athlétisme et les sports collectifs, avec notamment la finale du tournoi de foot entre l'équipe de France et l'Espagne. La journée est également marquée par la suite du tournoi de golf, avec la Française Céline Boutier, ainsi que le début d'une nouvelle épreuve, le breaking, sur la place de la Concorde. Suivez notre direct.

Des chances de médailles dès le matin. Le réveil sonnera peu avant dès 7h30 pour la première épreuve de la journée : le 10 km en eau libre. Les nageurs français Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine qui s'élancent dans la peau d'outsiders. Sèchement battue par la Chine (3-0), l'équipe de France de tennis de table, composée des frères Lebrun et Simon Gauzy, affronte le Japon à partir de 10 heures. En taekwondo, Magda Wiet-Hénin tentera de décrocher une médaille chez les -67 kg, tandis que le grimpeur Paul Jenft commence la finale du combiné (bloc et difficulté) à 10h15. Le programme complet de la journée est à retrouver par ici, et le calendrier complet des JO par là.

Les Bleus quatrièmes au tableau des médailles. Avant le début de cette journée, la France est toujours quatrième au tableau des médailles. Les Bleus, qui ont déjà dépassé le total de Pékin, visent désormais le record d'Atlanta et ses 15 titres.

De l'athlétisme encore et encore. On suivra la fin de l'heptathlon de la Française Auriana Lazraq-Khlass, 18e après la première journée. Les épreuves se terminant à 20h15. On aura aussi un œil sur les deux équipes de France engagées sur le premier tour du relais 4x400 m (le relais femmes à 10h40, le relais hommes à 11h05). A 12h05, Sur le 100 mètres haies à 12h05, il ne faudra pas oublier Cyréna Samba-Mayela.

La finale des Bleus de Thierry Henry face à l'Espagne. Quarante ans après la bande emmenée par Henri Michel à Los Angeles, l'équipe de France de football a l'occasion de remonter sur le toit de l'Olympe. Les Bleuets de Thierry Henry affrontent l'Espagne en finale du tournoi olympique. Coup d'envoi à 18 heures, au Parc des Princes.

Les basketteuses françaises pour une place en finale. Après avoir sorti l'Allemagne en quarts de finale, les coéquipières de Marine Johannès trouvent sur leur route les "Belgian Cats". C'est ni plus ni moins que la revanche de la demi-finale de l'Euro 2023 remportée par les Belges. Coup d'envoi à 21 heures.