Direct Jeux paralympiques 2024 : le nageur Ugo Didier vise un doublé, Charles-Antoine Kouakou défend son titre en athlétisme... Suivez les épreuves avec nous

La marche s'annonce haute, mardi 3 septembre, pour les athlètes français. Auréolés de succès lundi, avec cinq médailles d'or, en boccia, en triathlon et en badminton, les Tricolores comptent bien garnir leur beau palmarès. L'archère Aziza Benhami ouvre le bal dès 9 heures, en 16e de finale, sur l'esplanade des Invalides, suivie dès 9h30 par la natation, avec deux chances de podium pour les Français. Suivez les épreuves du jour en direct.

Equitation, escrime… Les sports à suivre mardi. Les épreuves de dressage, seule discipline équestre aux Paralympiques, débutent à Versailles à partir de 9 heures, avec la cavalière française Chiara Zenati. En escrime, Clémence Delavoipière (à 13 heures) et Brianna Vidé (à 14h30) entrent en lice. Chez les hommes, Ludovic Lemoine et Maxime Valet visent une finale en sabre. Au tennis de table, Thu Kamkasomphou entame ses septièmes Jeux à 13 heures. En fin de journée, Charles-Antoine Kouakou, un des derniers porteurs de la flamme paralympique et champion paralympique en titre du 400 m T20 défendra son titre à 20h47. Retrouvez le programme de la journée.

Le retour d'Ugo Didier dans les bassins. Il a fait vibrer la piscine de la Paris Défense Arena jeudi. Premier médaillé d'or français de ces Jeux 2024, Ugo Didier peut viser un doublé. Sur 100 m dos S9, le nageur de 22 ans part favori des séries (9h38) et d'une éventuelle finale (prévue à 17h37). A suivre également, le Réunionnais Laurent Chardard sur 50 m papillon S6. Début des séries à 10h11.

Une pluie de médailles en triathlon, un titre conservé en badminton. La journée de lundi a été fructueuse pour les Tricolores. Aurélie Aubert a offert son premier titre en boccia à la France. Et la moisson a été généreuse en paratriathlon : Jules Ribstein a décroché l'or dans la catégorie PTS2 et Alexis Hanquinquant a conservé son titre dans la catégorie PTS4. Thibaut Rigaudeau et Antoine Perel sont, eux, repartis avec l'argent et le bronze dans la catégorie PTVI. Lucas Mazur est venu compléter ce joli palmarès en conservant son titre paralympique en badminton et Charles Noakes a conclu en accrochant autour de son cou la 11e médaille d'or française de ces Jeux.

Les Bleus du cécifoot pour sauver l'honneur ? Eliminés dans tous les autres sports collectifs, les Français s'accrochent au cécifoot. Après une victoire contre la Chine (1-0) et une défaite face au Brésil (3-0), ils affrontent la Turquie pour leur dernier match de poule à 20h30. Le vainqueur de la rencontre se qualifiera pour les demi-finales.