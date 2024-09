Direct Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 : défilé des athlètes, extinction de la vasque, show de Jean-Michel Jarre... Suivez la soirée avec nous

Un dernier frisson avant de passer le relais à Los Angeles. La cérémonie de clôture des Paralympiques 2024 se déroule au Stade de France à partir de 20h30, dimanche 8 septembre, et marque la fin des Jeux à Paris. Alors que la flamme va définitivement s'éteindre, près de 60 000 spectateurs sont attendus pour célébrer les athlètes et leur staff. Un grand spectacle, conclu par un concert d'une vingtaine de DJ, est prévu à l'issue de la soirée. Suivez notre direct.

Une dernière "fête" au Stade de France. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques a été pensée "autant comme un spectacle qu'une fête", selon Thomas Jolly, le metteur en scène des quatre cérémonies des Jeux de Paris. Près de 6 000 athlètes et accompagnants de 169 pays seront présents et doivent parader avant de lancer le show. La délégation française est emmenée par les porte-drapeaux Tanguy de La Forest, champion paralympique de paratir sportif, et Aurélie Aubert, médaillée d'or en boccia.

Jean-Michel Jarre, la tête d'affiche des DJ. En fin de cérémonie, le pape français de l'électro Jean-Michel Jarre, 76 ans, lancera le bouquet final musical mettant à l'honneur les DJ français. Il a prévu "un medley de [ses] morceaux les plus connus, complètement retravaillés". Vingt-trois autres DJ français sont annoncés pour terminer en beauté la cérémonie. Parmi eux, Kavinsky (déjà présent à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques), Martin Solveig, Cassius, The Avener ou encore Chloé Caillet et le duo Ofenbach.

Un show hollywoodien pour célébrer Los Angeles. La cérémonie de clôture sera marquée par le passage de flambeau à la ville californienne, qui accueillera les Jeux en 2028. L'artiste Anderson .Paak, plusieurs fois récompensé par un Grammy Award, le pianiste non voyant Matthew Whitaker et la violoniste et compositrice Gaelynn Lea sont annoncés. L'actrice et chanteuse Ali Stroker, interprétera, elle, l'hymne américain, selon le communiqué des organisateurs des Jeux de Los Angeles.



Un dernier envol et l'extinction de la vasque. Dès 20h30, la cérémonie de clôture s'ouvrira par le tout dernier envol de la vasque dans le jardin des Tuileries. Le drapeau de la France sera hissé au son de La Marseillaise. La vasque s'éteindra quelques instants plus tard. Reste à savoir comment...